США возобновят финансирование «Радио Свобода»

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отозвало свое предыдущее решение о прекращении финансирования «Радио Свобода» и восстановило грант издания. Соответствующее письмо опубликовано в судебных документах по ответному иску медиахолдинга.

Письмо подписано назначенным президентом США Дональдом Трампом старшим советником руководителя USAGM, бывшей телеведущей из Аризоны Кэри Лейк. «Медиазона» отмечает, что она же была автором другого письма о прекращении финансирования «Радио Свобода».

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В то же время в письме отмечается, что USAGM оставляет за собой право прекратить действие гранта в будущем, если Агентство сочтет это «целесообразным в соответствии с применимым законодательством».

О прекращении финансирования USAGM проинформировало «Радио Свобода» 15 марта этого года. Тогда президент и гендиректор издания Стивен Капус заявил, что это решение «стало огромным подарком врагам Америки».

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«Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать уничтожение “Радио Свободная Европа / Радио Свобода” (RFE/RL) спустя 75 лет. Победа наших противников сделает их сильнее, а Америку слабее», — написал он в своем обращении.

Через три дня после этого медиахолдинг подал иск против Агентства и его должностных лиц, в том числе против Кэри Лейк. В жалобе говорилось, что отказ в финансировании «нарушает федеральные законы, включая Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов». 25 марта суд решил, что отмена гранта наносит «непоправимый ущерб» СМИ, и постановил временно отменить запрет на финансирование.

«Радио Свобода» — независимая международная новостная организация, чьи программы еженедельно охватывают аудиторию около 50 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину и другие страны.