Зумерам полюбились опасные процедуры в солярии

Среди зумеров набирают популярность «оздоровительные процедуры» в солярии, которые врачи называют опасными для здоровья. Представители поколения Z даже запустили тренд в TikTok под хэштегом #tanning (загар), где они публикуют ролики с походами в солярий и различными рекомендациями для максимального загара. Об этом пишет The Independent.

По данным газеты, всего один сеанс солярия может увеличить риск развития плоскоклеточного рака кожи на 67%, а базальноклеточного (базалиомы) — на 29%. Несмотря на эти данные, солярии в Великобритании все еще пользуются популярностью, особенно среди молодого поколения. Исследование, проведенное организацией Skin Health Alliance показало, что 60% молодых британцев когда-либо ходили в солярий, а 25% посещают его довольно часто.

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Среди них 28-летняя Джессика (имя изменено), которая рассказала The Independent, что начала посещать солярий около четырех лет назад, когда устроилась в офис на полный рабочий день. По ее словам, из-за работы ей физически не хватало времени, чтобы насладиться солнцем.

«Я начала превращаться в серую версию себя. У меня даже исчезли веснушки и я ненавидела это. […] Я просто экономлю время, посещая солярий», — поделилась она.

Девушка утверждает, что солярий также помогает ее психологическому здоровью, «как бы глупо это не звучало». Поход в солярий Джессика сравнила с «телепортацией в отель all-inclusive на Ибице на 12 минут». «Честно говоря, это единственный раз за весь день, когда я действительно могу отдохнуть», — сказала она.

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Тем временем, врачи обеспокоены новым трендом в соцсетях, где любой пользователь может назвать себя экспертом и распространить дезинформацию о безопасной процедуре в солярии.

«Повествование и язык, используемые вокруг процедур в солярии, похоже, значительно изменились, и это играет огромную роль в росте их популярности. Мы видим, что их называют «способствующими расслаблению», «терапией витамином D» или «безопасным загаром». Молодое поколение, читающее это, может не знать об опасностях, которые они представляют», — утверждает соосновательница «Группы пластической хирургии» доктор Мо Ахавани.

Консультант-дерматолог и специалист по раку кожи Клэр Кили сказала, что процедуры в солярии действительно придают сияние коже и дают красивый загар, но в будущем на коже, в лучшем случае, могут появиться пятна, а в худшем — «операция, шрамы и диагноз рака».

