Вокруг принца Гарри и посвященной принцессе Диане организации разгорелся скандал

Принц Гарри покидает благотворительную организацию Sentebale, которую он основал более 20 лет назад в честь своей матери принцессы Дианы. Как пишет британская газета The Guardian, принц «в шоке» и «по-настоящему убит горем» из-за сложившейся ситуации.

Sentebale – это благотворительная организация, основанная принцем Гарри и принцем Лесото Сиисо в 2006 году. Она помогает детям и молодежи в южной Африке, которые страдают от ВИЧ или СПИДа. Организация продолжает дело принцессы Дианы, которая активно поддерживала ВИЧ-положительных людей. Sentebale переводится с языка сесото как «незабудка» — это любимый цветок Дианы.

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Гарри и Сиисо вместе оставили свои посты попечителей. Утверждается, что у них были разногласия с председателем фонда Софи Чандаукой — юристкой, которую назначили на эту должность в 2023 году. Источник журнала People рассказал, что причиной конфликта стали неудачные финансовые решения Чандауки. По словам собеседника издания, который связан с Sentebale, организация не испытывала проблем с финансами до прихода нового председателя.

Ключевой момент конфликта возник из-за разногласий между Чандаукой и крупным спонсором благотворительного турнира Sentebale Polo Cup, что привело к отмене матча по поло в прошлом году. Кроме того, продолжает источник People, Чандаука без одобрения совета наняла внешних консультантов за 600 тысяч долларов для разработки новых стратегий сбора средств. Правда, ее усилия не принесли ожидаемых результатов и фонд не нашел нужного финансирования.

Попечительский совет попросил Чандауку уйти в отставку добровольно, но в ответ она подала в суд на благотворительную организацию, чтобы остаться на своем посту. Британская Комиссия по благотворительности подтвердила, что ведет расследование после случившегося.

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«То, что произошло, немыслимо. Мы в шоке от того, что нам приходится это делать, но у нас есть постоянная ответственность перед бенефициарами Sentebale, поэтому мы поделимся всеми нашими опасениями с Комиссией по благотворительности относительно того, как это произошло», — говорится в письме принца Гарри и принца Сиисо.

После выхода из королевской семьи в 2021 году принц Гарри лишился большинства почетных званий и патронажей по решению покойной королевы Елизаветы II. Однако Sentebale оставалось одной из немногих благотворительных организаций, попечительство над которой он сохранил.