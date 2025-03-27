EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Начальник полиции подсыпал в кофейник Виагру и отправлял подчиненным секс-игрушки

2 минуты чтения 13:39

Пятеро полицейских из Нью-Джерси обвинили своего начальника Роберта Фарли в издевательствах и преследованиях вне офиса. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на уведомление о подаче иска.

Как пишет издание, Фарли из Северного Бергена обвиняется в том, что он испражнялся на пол и подсыпал в офисный кофейник препараты Аддералл, который используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также нарколепсии, и Виагру. В обвинении сказано, что полицейский в один из дней воткнул своему подчиненному в пенис иглу для подкожных инъекций и преследовал сотрудников участка вне работы. В частности он отправлял им секс-игрушки и ЛГБТ-флаги. 

Мой первый парень погиб на войне
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
Общество8 минут чтения

Кроме того, Фарли отказывался повышать подчиненных по службе и ставил офицеров в ночные смены в качестве мести. По словам лейтенанта Алекса Гузмана, одного из авторов жалобы, полицейский «создал на работе обстановку, характеризующуюся неподобающим поведением и так называемыми “розыгрышами”», которые были унизительными и деморализующими.

«Эти действия не только не соответствуют стандартам профессионального поведения, но и, по-видимому, были направлены на ущемление меня и других жертв», — заявил Гузман. Другими обвинителями стали отставной детектив полиции Майкл Ф. Дерин, его сын, детектив Майкл А. Дерин и офицеры Рашид Сиям и Кристофер Боуэн.

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
Мир5 минут чтения

Их адвокат Патрик Тоскано заявил, что на данный момент полицейские не готовы давать комментарии, поскольку опасаются ответных действий со стороны Фарли. Тоскано также обратился в Генпрокуратуру штата и потребовал «немедленно взять под контроль повседневную деятельность полицейского департамента Северного Бергена».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования