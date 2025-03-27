Начальник полиции подсыпал в кофейник Виагру и отправлял подчиненным секс-игрушки

Пятеро полицейских из Нью-Джерси обвинили своего начальника Роберта Фарли в издевательствах и преследованиях вне офиса. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на уведомление о подаче иска.
Как пишет издание, Фарли из Северного Бергена обвиняется в том, что он испражнялся на пол и подсыпал в офисный кофейник препараты Аддералл, который используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также нарколепсии, и Виагру. В обвинении сказано, что полицейский в один из дней воткнул своему подчиненному в пенис иглу для подкожных инъекций и преследовал сотрудников участка вне работы. В частности он отправлял им секс-игрушки и ЛГБТ-флаги.
Кроме того, Фарли отказывался повышать подчиненных по службе и ставил офицеров в ночные смены в качестве мести. По словам лейтенанта Алекса Гузмана, одного из авторов жалобы, полицейский «создал на работе обстановку, характеризующуюся неподобающим поведением и так называемыми “розыгрышами”», которые были унизительными и деморализующими.
«Эти действия не только не соответствуют стандартам профессионального поведения, но и, по-видимому, были направлены на ущемление меня и других жертв», — заявил Гузман. Другими обвинителями стали отставной детектив полиции Майкл Ф. Дерин, его сын, детектив Майкл А. Дерин и офицеры Рашид Сиям и Кристофер Боуэн.
Их адвокат Патрик Тоскано заявил, что на данный момент полицейские не готовы давать комментарии, поскольку опасаются ответных действий со стороны Фарли. Тоскано также обратился в Генпрокуратуру штата и потребовал «немедленно взять под контроль повседневную деятельность полицейского департамента Северного Бергена».