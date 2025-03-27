EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Люди в моногамных и полиаморных отношениях оказались одинаково довольными

2 минуты чтения 13:29

Люди, у которых несколько сексуальных или романтических партнеров, так же счастливы в своей любовной жизни, как и те, кто состоят в моногамных отношениях. Соответствующее исследование опубликовано в The Journal of Sex Research.

Ученые проанализировали данные 35 исследований, проведенных в период с 2007 по 2024 год в нескольких западных странах — в частности, в США, Канаде, Австралии, Испании и Италии. Всего им удалось собрать мнение 24 489 респондентов. Сам метаанализ получил заглавие «Противостояние мифу о превосходстве моногамии».

У нас полиаморные отношения, и мы живем втроем
У нас полиаморные отношения, и мы живем втроем
Я счастлива с мужем и парнем
Общество21 минута чтения

Результаты показали, что в целом нет существенной разницы между полиаморными и моногамными людьми в вопросе удовлетворенности качеством отношений. Некоторые исследования указывают на более высокую удовлетворенность в моногамных отношениях, другие – в немоногамных, но большинство все равно не выявили значительных различий между двумя типами отношений.

Аналогичные результаты получились при анализе сексуального удовлетворения. В некоторых исследованиях высказывалась гипотеза о том, что полиаморные отношения способны больше удовлетворять сексуальные желания человека, однако метаанализ не выявил существенной разницы между моногамными парами и немоногамными партнерами. 

«Это исследование подчеркивает необходимость более инклюзивных взглядов на различные структуры отношений. Специалисты в области здравоохранения, терапевты и политики должны признавать и поддерживать различные структуры отношений, а не предполагать моногамию как нечто по умолчанию или идеал», — сказал один из авторов исследования Джоэл Андерсон.

Патриархат сокращает жизнь
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
Общество10 минут чтения

Правда, у метаанализа есть свои недостатки. К примеру, участников часто набирали через соцсети, их просили заполнять формы самоотчетов, которые не всегда могут быть корректными. Кроме того, основная часть респондентов живут в странах Запада, где отношение к полиамории более терпимо. Люди из других стран и культур могут иметь иные взгляды на подобные отношения. 

Андерсон заключил, что удовлетворенность в отношениях и сексуальной жизни больше зависит от того, соответствуют ли его отношения его убеждениям и предпочтениям. То есть, человек, предпочитающий открытые отношения, будет более удовлетворен в немоногамном формате, тогда как сторонник моногамии найдет удовлетворение в эксклюзивном партнерстве.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования