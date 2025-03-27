Люди в моногамных и полиаморных отношениях оказались одинаково довольными

Люди, у которых несколько сексуальных или романтических партнеров, так же счастливы в своей любовной жизни, как и те, кто состоят в моногамных отношениях. Соответствующее исследование опубликовано в The Journal of Sex Research.

Ученые проанализировали данные 35 исследований, проведенных в период с 2007 по 2024 год в нескольких западных странах — в частности, в США, Канаде, Австралии, Испании и Италии. Всего им удалось собрать мнение 24 489 респондентов. Сам метаанализ получил заглавие «Противостояние мифу о превосходстве моногамии».

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Результаты показали, что в целом нет существенной разницы между полиаморными и моногамными людьми в вопросе удовлетворенности качеством отношений. Некоторые исследования указывают на более высокую удовлетворенность в моногамных отношениях, другие – в немоногамных, но большинство все равно не выявили значительных различий между двумя типами отношений.

Аналогичные результаты получились при анализе сексуального удовлетворения. В некоторых исследованиях высказывалась гипотеза о том, что полиаморные отношения способны больше удовлетворять сексуальные желания человека, однако метаанализ не выявил существенной разницы между моногамными парами и немоногамными партнерами.

«Это исследование подчеркивает необходимость более инклюзивных взглядов на различные структуры отношений. Специалисты в области здравоохранения, терапевты и политики должны признавать и поддерживать различные структуры отношений, а не предполагать моногамию как нечто по умолчанию или идеал», — сказал один из авторов исследования Джоэл Андерсон.

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Правда, у метаанализа есть свои недостатки. К примеру, участников часто набирали через соцсети, их просили заполнять формы самоотчетов, которые не всегда могут быть корректными. Кроме того, основная часть респондентов живут в странах Запада, где отношение к полиамории более терпимо. Люди из других стран и культур могут иметь иные взгляды на подобные отношения.

Андерсон заключил, что удовлетворенность в отношениях и сексуальной жизни больше зависит от того, соответствуют ли его отношения его убеждениям и предпочтениям. То есть, человек, предпочитающий открытые отношения, будет более удовлетворен в немоногамном формате, тогда как сторонник моногамии найдет удовлетворение в эксклюзивном партнерстве.