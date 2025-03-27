Изобретатели нашли способ добычи воды из лунной почвы при помощи микроволновки

Стартап из британского Глостершира выиграл приз в 150 тысяч фунтов стерлингов за изобретение способа получения чистой воды на Луне. Специалисты компании представили устройство, которое производит питьевую воду из замерзшего лунного грунта, рассказала The Guardian.

Двое изобретателей, которые зарегистрировали стартап Naicker Scientific, создали устройство, работающее при помощи микроволновой печи, моторизованной системы подачи щепок в подобие мангала для барбекю и звуковых волн.

Конкурс под названием «Аквалунный вызов» с общим призовым фондом 1,2 млн фунтов стерлингов профинансировал специальный международный фонд Космического агентства Великобритании. Конкурс призван стимулировать инновационные решения проблемы производства питьевой воды из богатого льдом реголита — горных пород и пыли в районе южного полюса Луны.

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«НАСА поставило перед собой цель создать к концу десятилетия постоянную базу на Луне», — объяснила потребность в конкурсе руководитель коммерческих исследований Космического агентства Великобритании, председатель жюри «Аквалунного вызова» Меган Кристиан. По ее словам, астронавтам понадобится надежный источник воды для питья и производства продуктов питания, а также кислород для воздуха и водород для топлива.

Однако добывать воду на Луне непросто. Температура на спутнике Земли может опускаться до 173 °C мороза, гравитация слабая, а давление настолько низкое, что можно считать, Луна находится в условиях полного вакуума, пишет The Guardian.

Технический директор Naicker Scientific Лолан Найкер назвал победу своей компании неожиданностью. «Нам противостояли профессора, более крупные команды, имевшие доступ ко всей мощи университетских ресурсов Великобритании», — объяснил изобретатель.

Найкер и его коллега, доктор наук Киаран Каллаган, отказались от идеи заниматься очищением загрязненного льда и вместо этого исходили из того, что прежде жидкость надо будет извлечь из лунного реголита.

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Свое устройство они назвали SonoChem System. Работает оно так: обледенелый грунт подается в похожий на бункер контейнер, из которого непрерывно перемещается с помощью шнека в кварцевую трубку, проходящую через середину повернутой набок микроволновки. Там грунт нагревается, в результате чего вода и загрязняющие ее вещества испаряются, оставляя после себя почву.

«После микроволновой обработки полученные газы сублимируются. Они не могут сжижаться, потому что давление на Луне очень низкое», — рассказал Найкер.

Затем газы замораживаются, а после превращаются в жидкость под давлением и подвергаются воздействию ультразвука, который создает миллионы микропузырьков в загрязненной воде. «Когда пузырьки лопаются, происходит мини-взрыв», — сообщил изобретатель.

Создаваемая микроволновкой высокая температура и давление приводят к тому, что загрязняющие вещества либо испаряются, либо расщепляются на другие вещества, которые впоследствии испаряются, оставляя после себя чистую воду, объяснил Найкер.

В отсутствие доступного ледяного грунта изобретатели тестировали установку, используя самодельный реголит на основе строительного песка. Журналисты The Guardian назвали устройство SonoChem System «достойным Уоллеса и Громита».