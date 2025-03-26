В США предложили заменить нелегальных мигрантов подростками

Комитет сената американского штата Флорида предварительно одобрил законопроект, расширяющий трудовые права несовершеннолетних, сообщает The Times. Ослабление ограничений на использование детского труда — необходимость из-за массовых депортаций нелегальных мигрантов.

Проблему признал и губернатор штата, республиканец Рон Десантис. Он поддержал законопроект, которому предстоит пройти еще несколько чтений в парламенте. Проект предполагает полное снятие ограничение на ночную работу для подростков 16-17 лет и на работу более восьми часов с понедельника по пятницу, а также отмену ряда гарантий для несовершеннолетних.

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Ограничения также отменят и для 14-15 летних подростков, если они соответствуют определенным критериям. Среди них — домашнее обучение, трудоустройство родителей, получение аттестата о среднем образовании или работа в качестве домашней прислуги в частных домах.

Губернатор Десантис ранее публично признал кризис рабочей силы в штате из-за антимигрантских мер администрации действующего президента США Дональда Трампа. Десантис, которого The Times называет одним из главных публичных сторонников ограничений иммиграции в страну, при этом заявляет, что нехватка рабочих может быть полностью покрыта за счет несовершеннолетних. «Что плохого в том, чтобы ожидать, что наша молодежь сейчас будет работать неполный рабочий день? Я имею в виду, что так было раньше, когда я рос», — заявил губернатор.

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Правозащитники раскритиковали инициативу властей. Директор по законодательным вопросам организации «Флорида для всех» Джейсон Оберлинк заявил, что она приведет к практикам эксплуатации на рабочих местах. «Мы сталкиваемся с еще одной попыткой лишить детей Флориды основных гарантий, и все это для того, чтобы удовлетворить корпоративные интересы, ищущие дешевую рабочую силу», — отметил Оберлинк.

Журналисты отмечают, что в декабре 2024 года Торговая палата США признала Флориду штатом с самой серьезной нехваткой рабочей силы во всей стране — на 100 открытых вакансий в регионе есть всего 53 работника.