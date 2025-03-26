EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США предложили заменить нелегальных мигрантов подростками

2 минуты чтения 23:55 26 марта

Комитет сената американского штата Флорида предварительно одобрил законопроект, расширяющий трудовые права несовершеннолетних, сообщает The Times. Ослабление ограничений на использование детского труда — необходимость из-за массовых депортаций нелегальных мигрантов.

Проблему признал и губернатор штата, республиканец Рон Десантис. Он поддержал законопроект, которому предстоит пройти еще несколько чтений в парламенте. Проект предполагает полное снятие ограничение на ночную работу для подростков 16-17 лет и на работу более восьми часов с понедельника по пятницу, а также отмену ряда гарантий для несовершеннолетних.

Зумеры нашли способ жить и не работать годами
Зумеры нашли способ жить и не работать годами
Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости
Мир7 минут чтения

Ограничения также отменят и для 14-15 летних подростков, если они соответствуют определенным критериям. Среди них — домашнее обучение, трудоустройство родителей, получение аттестата о среднем образовании или работа в качестве домашней прислуги в частных домах.

Губернатор Десантис ранее публично признал кризис рабочей силы в штате из-за антимигрантских мер администрации действующего президента США Дональда Трампа. Десантис, которого The Times называет одним из главных публичных сторонников ограничений иммиграции в страну, при этом заявляет, что нехватка рабочих может быть полностью покрыта за счет несовершеннолетних. «Что плохого в том, чтобы ожидать, что наша молодежь сейчас будет работать неполный рабочий день? Я имею в виду, что так было раньше, когда я рос», — заявил губернатор.

Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
Общество9 минут чтения

Правозащитники раскритиковали инициативу властей. Директор по законодательным вопросам организации «Флорида для всех» Джейсон Оберлинк заявил, что она приведет к практикам эксплуатации на рабочих местах. «Мы сталкиваемся с еще одной попыткой лишить детей Флориды основных гарантий, и все это для того, чтобы удовлетворить корпоративные интересы, ищущие дешевую рабочую силу», — отметил Оберлинк.

Журналисты отмечают, что в декабре 2024 года Торговая палата США признала Флориду штатом с самой серьезной нехваткой рабочей силы во всей стране — на 100 открытых вакансий в регионе есть всего 53 работника.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования