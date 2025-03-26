СМИ рассказали о популярных в Китае российских продуктах

В Китае за последнее время открылись сотни магазинов с продуктами питания из России либо с имитацией названий русскоязычных брендов. На волне популярности подобных торговых точек российские власти собрались открыть в КНР свою сеть из примерно 300 супермаркетов, сообщило Bloomberg. Продавцов действующих специализированных супермаркетов периодически ловят на подделках, уточнило издание The Bell.

С начала полномасштабного вторжения в Украину объем торговли России с КНР вырос до 254 миллиардов долларов, превысив товарооборот Китая с Германией и Бразилией, пишет Bloomberg. За несколько дней до вторжения председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин объявили о дружбе «без границ», напомнило агентство.

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Рост объемов торговли между странами сопровождается в Китае активным продвижением пророссийских нарративов со стороны местных властей, способствуя «росту русофилии», рассказали журналисты.

Менеджер одного из торговых центров Пекина в разговоре с изданием назвала магазины с российскими товарами «чем-то вроде модного увлечения». Самыми популярными товарами названы шоколадные конфеты и детские смеси. Импорт мороженого вырос с 2022 по 2024 год в стоимостном выражении более чем в четыре раза, уточнило Bloomberg.

Хотя в «русских магазинах» товары зачастую дешевле китайских аналогов, их аутентичность вызывает сомнения — некоторые продукты произведены в самом Китае, рассказали журналисты. Надписи на упаковке порой содержат хорошо различимые речевые и стилистические ошибки. «Русская плита холода», «Мед зеленый незараженный», «Колбаса кишечная», «Кишки благородные», «Кукурузная кишка охотника» — привело примеры The Bell.

По данным Bloomberg, ажиотаж понемногу идет на спад, часть магазинов уже столкнулась с падением спроса и вынуждена продавать товары со скидками, либо менять профиль.

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Согласно прошлогоднему опросу Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, почти две трети граждан КНР заявили о положительном отношении к России — на семь процентных пунктов больше, чем в конце 2022 года.

«Такое теплое отношение простых китайцев к России является результатом уникальной информационной среды страны, где активно пропагандируются пророссийские идеи, в то время как критические высказывания часто подвергаются цензуре», — объяснил журналистам научный сотрудник по китайской политической экономии в Манчестерском университете Тао Ван.

Российские туристы сейчас являются второй по величине группой приезжих в Пекине, тогда как до пандемии коронавируса они не входили в топ-10, сообщило Bloomberg.