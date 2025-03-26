Пилот и его дочери провели ночь на крыле упавшего в ледяное озеро самолета

Пилот и две его маленькие дочери провели 12 часов на крыле самолета Piper PA-12 Super Cruiser, который упал в озеро Тустумена у подножия ледника на Аляске. Их заметил один из волонтеров, который отправился на поиски семьи. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Терри Годес увидел в фейсбуке публикацию, в которых людей призывали помочь с поисками пропавшего самолета, на котором не было маяка. Годес был одним из более чем 10 пилотов, которые отправились прочесывать местность. Сначала он принял упавший в озеро самолет за его обломки, однако, приблизившись к нему, Годес увидел трех человек, которые махали ему руками.

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CNN отмечает, что мужчина с двумя дочерьми полетели на экскурсию из города Солдотна к озеру Скилак на полуострове Кенай. Об их пропаже в своих соцсетях рассказал отец пилота Джон Моррис.

Годес сообщил другим участникам поисков, что он нашел пропавшую семью, после чего мужчине и его дочерям помогли выбраться из озера сотрудники Национальной гвардии армии Аляски.

«Я не был уверен, что мы их найдем, особенно потому, что над большей частью гор был слой облаков, и они вполне могли оказаться в этих облаках, до которых мы не могли добраться», — рассказал другой участник поисков, пилот Дейл Эйчер. По его словам, то, что семью удалось найти спустя лишь час после начала поисков, «было очень хорошей новостью».

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По словам сотрудников полиции Аляски, все трое были доставлены в больницу с травмами, которые не представляют угрозы для жизни. По словам Годеса, «чудом» было и то, что самолет не затонул в озере, а семья выдержала ночные температуры, которые опускались до ноля градусов по Цельсию. При этом одежда девочек осталось сухой, но их отец провел в воде некоторое время.

Как пишет CNN, департамент рыболовства и охоты Аляски описывает озеро Тустумена как «печально известное своими внезапными и опасными ветрами», которые могут стать причиной катастроф как для лодок, так и для самолетов. В то же время официальная причина крушения самолета пока неизвестна.