Россиянин создал поддельную страховую компанию и обманул 12 стран НАТО

Россиянин из Санкт-Петербурга зарегистрировал фейковую страховую норвежскую компанию Ro Marine, которая выдала 255 танкерам поддельные сертификаты, показали результаты расследования датского издания Danwatch и норвежского NRK. Как минимум 76 танкеров числятся в составе «российского теневого флота», а поддельные сертификаты позволили обмануть власти 12 стран НАТО, сообщили журналисты.

Ro Marine никогда не получала лицензию норвежского регулятора и подделала его печать, говорится в публикации. Компания числится в норвежском бизнес-регистре, но журналисты не нашли свидетельств наличия у нее активов и какой-либо деятельности в Норвегии. В регистрационных данных указан ненастоящий адрес, сообщило Danwatch.

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Владельцем компании указан 41-летний Андрей Мочалин, который много лет проработал в норвежских страховых компаниях, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. Сайт Ro Marine создало российское дизайн-агентство, выяснили журналисты.

Некоторое время назад норвежская полиция провела обыски по одному из адресов, связанных с Ro Marine, а затем предъявила обвинения в подделке документов и выдаче страховок без лицензии Мочалину, пишет Danwatch. У россиянина было три партнера, двое из них — граждане Норвегии, один — гражданин Болгарии, о задержаниях правоохранители не сообщали.

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Несмотря на то, что 76 танкеров со страховкой Ro Marine числятся в списке Lloyd’s List Intelligence, одной из самых авторитетных организаций, ведущих учет «теневого флота», власти стран НАТО не замечали никаких проблем со страховкой судов, уточнили авторы расследования.

Издание «Досье» обратило внимание, что в списке судов с сертификатом Ro Marine значится танкер Voula, который в январе взял на борт 30 тысяч тонн нефтепродуктов в Новороссийске, а в конце февраля перелил их на другой танкер, Morpheus. Это происходило в открытом море, у берегов Кипра. Затем нефтепродукты были перегружены на третий танкер и ушли в Египет.

Поскольку в тот момент у Voula был только сертификат Ro Marine, судно фактически не имело никакой страховки на случай разлива нефтепродуктов, который очень вероятен во время опасного перелива в открытом море, пишет «Досье».