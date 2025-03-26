Гигантский крокодил откусил руку ребенку

Трехметровый крокодил напал на семилетнего ребенка в ЮАР и откусил ему руку, сообщает издание The Independent со ссылкой на местные медиа. Его смогли спасти только совместными усилиями трех человек.
Инцидент произошел 21 марта. Джоандре Блом вместе с другим ребенком рыбачил на мелководье около южноафриканского города Бритс. Его девятилетний друг Дилан заметил, что Джоандре резко утянуло под воду — он начал звать взрослых на помощь, одновременно стараясь удерживать своего приятеля за руку.
Подоспевшие отцы обоих мальчиков смогли отбить ребенка у крокодила, но к тому моменту он успел три раза провернуть свою жертву в воде. Джоандре удалось освободить только после потери руки. Перевязав рану, взрослые отвезли его в больницу.
Позже один из друзей семьи вернулся на место инцидента и попытался найти руку ребенка на лодке, но крокодил напал и на него. СМИ утверждают, что власти до сих пор не поймали агрессивную рептилию.
The Independent утверждает, что крокодил такого размера способен убить и взрослого человека. Помогавшие ребенку взрослые также чуть не стали его жертвами — одного из мужчин рептилия успела провернуть вместе с Джоандре. Ребенок оставался в сознании до прибытия в больницу — там его ввели в медикаментозную кому до понедельника.
Ранее британский таблоид Mirror сообщал о нападении крокодила на рыбака из американского штата Флорида. Мужчина снимал рыбу с крючка, в этот момент на него из воды выпрыгнула рептилия и попыталась утащить за собой. Крокодил откусил руку и убежал назад в воду — американские власти застрелили агрессивную рептилию, чтобы не допустить повторения инцидента.