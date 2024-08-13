Избитому полицией задержанному присудили 500 тысяч компенсации

Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с МВД России 500 тысяч рублей компенсации в пользу Хачика Джоргянца, пострадавшего от полицейского насилия после задержания. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

В ноябре 2021 года силовики задержали Джоргянца и его друзей на выходе из ресторана на Комендантском проспекте в Петербурге. Уже в машине патрульно-постовой службы, куда посадили задержанного, полицейский Павел Марчук дважды ударил его в живот электрошокером.

После доставления в 86-й отдел полиции избиение Джоргянца продолжилось. Так, Марчук применил к задержанному удушающий прием и отволок в комнату дежурного, где нет камер видеонаблюдения. Там, он бросил Джоргянца на пол и еще по меньшей мере восемь раз ударил электрошокером, попутно обзывая его «пидорасом» и «чуркой».

После освобождения из отдела полиции Джоргянц обратился за помощью к медикам. Те диагностировали у него ушибы головы, ожоги живота, грудной клетки и спины. Пострадавший написал заявление на избившего его силовика, и вскоре против Марчука возбудили уголовное дело.

В июне 2023 года Приморский районный суд Петербурга приговорил заместителя командира взвода районной патрульно-постовой службы Павла Марчука к двум годам и шести месяцам исправительной колонии, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК). Кроме лишения свободы, суд также запретил экс-полицейскому занимать должности в государственных учреждениях в течение двух лет.

Сам Марчук в суде признал свою вину, а его командир — начальник отдельного батальона ППС по Приморскому району Петербурга Алексей Смирнов — сообщил, что на подсудимого и ранее «неоднократно поступали жалобы», в том числе на необоснованное применение силы.

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