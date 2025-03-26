Женщина отсудила у работодателя сотни тысяч долларов из-за отказа в повышении после декрета

Женщине отказали в возможности повышения по службе из-за того, что она должна была проводить время со своим ребенком. За это она смогла отсудить у работодателя более 277 тысяч долларов (23 миллиона рублей). Об этой истории пишет Би-би-си.

Жительница Северной Ирландии Мейв Брэдли занимала должность помощника вице-президента Citibank в Белфасте, а в 2023 году ей пришлось уйти в отпуск по уходу за ребенком. По ее словам, ей отказали в повышении именно в то время, когда она находилась в декрете, хотя до беременности она стояла в очереди на повышение. Зато начальство повысило ее заместителя, который работал на ее должности, пока Брэдли ухаживала за ребенком.

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Перед тем как вернуться из декрета в офис, женщина подала заявление с просьбой оставить ей меньше количество рабочих часов на своей должности. Она объясняла это необходимостью заботиться о маленьком ребенке в освободившееся от работы время.

Вместо возвращения на работу Брэдли предложили перейти на «альтернативную должность». На новом посту (Би-би-си не уточняет, что именно ей предложили) ей можно было работать меньше, но у нее совсем не было опыта в этой сфере.

Брэдли подала в суд на своего бывшего работодателя, обвинив его в дискриминации. Комиссия по вопросам равенства Северной Ирландии встала на сторону Брэдли и удовлетворила ее иск. Эксперты комиссии посчитали, что Брэдли стояла в очереди на повышение, но все сорвалось из-за необходимости посвящать ребенку больше часов, чем работе.

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Брэдли выиграла дело и получила компенсацию в размере 215 тысяч фунтов стерлинга. По ее словам, ей было важно довести дело до конца, чтобы быть уверенной, что ни одна другая женщина не будет «наказана за то, что взяла отпуск по уходу за ребенком».

Представитель Citibank заявил, что руководство было заинтересовано в том, чтобы Брэдли продолжала работать и сожалеют об ее уходе. Работодатель заявил, что ценит усилия бывшей сотрудницы и Комиссии по вопросам равенства в решении их конфликта.