Борьба с изменением климата может ускорить мировой экономический рост

Активные меры по борьбе с изменением климата не только не нанесут ущерб экономикам развитых стран, но и помогут их росту. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в совместном докладе с Программой развития ООН, пишет The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что реализация политики нулевых выбросов приведет к чистому росту мирового ВВП к середине XXI века. Так, к 2050 году чистый рост экономики будет намного больше, если человечество устранит причину природных катастроф — изменение климата. Рост мировой экономики замедляется из-за катастроф и разрушения инфраструктуры.

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К 2050 году ведущие экономики получат рост ВВП на душу населения в пределах 60%, а страны с низким доходом — в пределах 124% (по сравнению с показателями 2025 года). Уже в ближайшее десятилетие сокращение выбросов поможет вывести из бедности 175 миллионов человек, пишет The Guardian.

Если же никто не будет заниматься климатическим кризисом, то бездействие может привести к потере трети мирового ВВП в XXI веке. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил уточнил, что от изменения климата пострадает экономика Европы. В частности, экстремальные погодные условия сократят ее ВВП на 1% до 2050 года.

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«Климатический кризис — это рецепт перманентной рецессии. Поскольку катастрофы делают все больше и больше регионов непригодными для жизни, а производство продовольствия сокращается, миллионы людей будут вынуждены мигрировать, как внутри страны, так и за ее пределы», — объяснил Стил.

Критики борьбы с изменением климата сомневаются в том, что инициативы по снижению выбросов поможет развитию экономики. Наоборот, они опасаются, что переход к политике нулевых выбросов может подорвет мировую экономику. Однако, как пишет The Guardian, затраты на развитие возобновляемой энергии сравнительно невелики по сравнению с возможным ущербом. К примеру, в Великобритании на это отводится около 0,2% ВВП вплоть до середины века.