Появилась игра по мотивам «Беременна в 16»

В магазине Steam появилась игра по мотивам реалити-шоу «Беременна в 16» от разработчика 1nstudioо. В описании говорится, что это «визуальная новелла о сложных выборах, взрослении и отношениях в условиях неожиданной беременности».

«Игроки будут сталкиваться с дилеммами, последствиями решений и развитием личных историй, исследуя реалистичные, порой непростые ситуации», — говорится в описании разработчиков.

По сюжету игрок управляет 16-летней школьницей по имени Лида, которая живет вместе с мамой, сестрой и бабушкой в городе Шахты Ростовской области. Героиня беременеет от парня, с которым познакомилась в автобусе. В процессе игроку предстоит сделать выбор: готовиться к ЕГЭ и прервать беременность или стать матерью в 16 лет.

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Текущая версия игры доступна пока в раннем доступе и включает в себя основную часть начала истории и ключевые развилки, позволяя игрокам познакомиться с героями и основным сюжетом. Игра доступна к скачиванию пользователям старше 16 лет. В настоящее время ее можно скачать бесплатно.

«Во время раннего доступа мы будем взаимодействовать с нашей аудиторией через Telegram, социальные сети и инструменты для обратной связи в игре, чтобы понять ваши впечатления и предпочтения. Эти данные помогут нам приоритетно устранять проблемы, обновлять игру и вводить новые функции, которые улучшат общий игровой процесс. Наша цель — создать совместную атмосферу, где отзывы игроков напрямую влияют на развитие и улучшение игры», — сообщили разработчики.

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Авторы игры обещают пользователям «глубоких персонажей», «эмоциональную историю» и «красочную графику с атмосферой». «Аборт, подростковая беременность и взросление — это не просто сюжетные повороты, а важные моменты для понимания выбора и самоопределения», — отмечают они.

Реалити-шоу «Беременна в 16» впервые вышло в эфир на телеканале «Ю» в 2019 году. Это аналог американского проекта под названием «16 and Pregnant», который транслировался на музыкальном канале MTV с 2009 года по 2014 год.

