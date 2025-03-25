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Мир

Японский суд присудил рекордную компенсацию оправданному мужчине

2 минуты чтения 09:32

В Японии окружной суд префектуры Сидзуока обязал центральное правительство выплатить компенсацию 89-летнему Ивао Хакамате, который провел почти полвека в ожидании смертной казни, прежде чем был признан невиновным. Сумма выплаты составит рекордные 217 миллионов иен (около 1,44 миллиона долларов), пишет агентство Kyodo News со ссылкой на адвокатов мужчины. 

Решение о компенсации по иску, поданному в январе этого года, было вынесено накануне. Сообщается, что эта компенсация присвоена за 47 полных лет, которые Хакамата провел в заключении — с момента ареста до освобождения.

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Хакамата — бывший профессиональный боксер, который работал на заводе по производству мисо в городе Сидзуока, к западу от Токио. В 1966 году его арестовали по подозрению в убийстве старшего управляющего фирмы, его жены и двоих детей. В сентябре 1968 года окружной суд приговорил его к смертной казни, а в декабре 1980 года решение было окончательно утверждено Верховным судом.

Бывший боксер провел за решеткой 47 лет и семь месяцев, пишет Kyodo News. Он был освобожден в марте 2014 года, после того как новые доказательства по делу поставили под сомнение приговор и привели к повторному судебному процессу.

В сентябре прошлого года окружной суд вынес оправдательный приговор Хакамате, постановив, что следователи сфабриковали улики. Прокуроры решили не подавать апелляцию и Хакамата был окончательно признан невиновным.

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За долгие годы, проведенные в заключении, у Хакаматы ухудшилось психическое и физическое состояние и тогда его адвокат решил запросить через суд максимальную сумму компенсации. По его словам, мужчина десятки лет прожил под страхом смертной казни в результате чего ему был причинен «неизмеримый ущерб». В 2011 году Хакамата был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который самое долгое время провел в ожидании казни в камере смертников.

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