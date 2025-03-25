Власти США опасаются раскрытия генетических данных миллионов человек

Генеральный прокурор американского штата Калифорния Роб Бонта призвал жителей штата, ранее пользовавшихся услугами компании 23andMe, обратиться к ее руководству с требованием удалить все собранные генетические образцы. Американские власти также выложили подробную инструкцию по созданию запроса на уничтожение персональных данных и тестовых образцов.
Журналисты The Washington Post отметили нетипичность такого действия властей. 23andMe предоставляла возможность сделать ДНК-тесты и была одним из главных популяризаторов этой услуги. Сейчас она инициировала процедуру банкротства, за несколько лет стоимость компании снизилась с 6 миллиардов долларов до 50 миллионов. Компания утверждает, что не допустит раскрытия генетических данных во время судебных разбирательств.
При этом 23andMe ранее уже была в центре скандала, связанного с утечкой данных. Би-би-си сообщает, что в 2023 году компания допустила раскрытие персональных данных почти семи миллионов клиентов — хакеры смогли узнать их год рождения, генеалогическое древо и месторасположение. Тогда 23andMe заявила, что данные тестов ДНК похищены не были, но после судебных разбирательств и выплаты исковых сумм была вынуждена сократить 40 процентов персонала.
The Washington Post утверждает, что заявление американских властей и последовавший за ним ажиотаж на короткое время сделали недоступным сайт 23andMe из-за пользователей, желавших оставить заявку на удаление своих данных и уничтожение образцов. Всего, как отмечают журналисты, услугами компании успели воспользоваться около 15 миллионов человек.
23andMe пообещала продолжить работу в течение всего процесса банкротства и последующей продажи компании, а также защищать данные клиентов в обычном режиме. Из компании уже ушла ее соучредитель и генеральный директор. Журналисты отмечают, что одной из ключевых причин разорения 23andMe стала неуспешность ее бизнес-модели — клиенты компании уходили после получения ДНК-отчета, а попытки внедрить подписочную модель не принесли ожидаемого результата.