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Мир

Родители школьников стали чаще испытывать панические атаки

2 минуты чтения 23:00 25 марта | Обновлено: 23:01 25 марта

За последние десять лет родители детей-школьников стали сильнее переживать из-за экзаменов, сообщила The Times репетитор Камила Хейл. По ее словам, взрослые стали заметно чаще испытывать сильную тревогу и переживать панические атаки, что отражается на школьниках. Например, родители сажают своих детей на «стимулирующие мозг» диеты, рассказала преподаватель.

Хейл работает репетитором с 2013 года, за прошедшие 12 лет с ней занималось более тысячи детей. Специализация педагога — помощь одиннадцатилетним детям в подготовке к поступлению в среднюю школу. Сейчас ученики Хейл — это в том числе дети из других стран, чьи родители собираются отдать их учиться в британские учебные заведения.

«Изменились не только расстояния. Некоторые семьи бронируют уроки на два или три года вперед, чтобы быть уверенными, что смогут попасть на занятия», — рассказала преподавательница.

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На ее посвященный репетиторству сайт заходят тысячи человек в месяц, но самое оживленное время — с полуночи до двух часов ночи. «Полагаю, именно в это время родительская тревога ощущается сильнее всего», — предположила Хейл. Клиенты часто пишут по электронной почте и скачивают конспекты с сайта между часом ночи и четырьмя. Беспокойство за детей действительно отнимает у них время на сон, говорит репетитор.

Тревожные родители требуют все больше и больше часов занятий для своих детей. «Я знаю репетиторов, которые летом раздают десятилетним детям расписание подготовки к средней школе из расчета 12 часов в день», — рассказала педагог.

В течение учебного года современные репетиторы проводят с некоторыми детьми по три двухчасовых урока за неделю, плюс четыре часа в выходные. Кроме того, они дают четыре часа тренировочных работ для домашнего задания, пишет The Times

«До этого года я разрешала ученикам выпускного класса начальной школы приходить только на один час в неделю. Теперь мои занятия длятся по 90 минут, но все равно родители звонят мне и говорят: “Этого недостаточно, мы не будем с вами заниматься, если это все, что вы предлагаете”», — рассказала Хейл.

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«Стимулирующая мозг диета», на которую родители посадили одного из учеников Хейл, выглядела так: лосось и яйца два года подряд каждый день. Родители полагали, что так организм ребенка получит максимальное количество омега-масел и улучшит работу мозга. «К сожалению, ребенок в итоге не сдал экзамен. Для успешной сдачи требуется нечто большее, чем просто диета», — сказала репетитор.

По ее словам, ажиотаж вокруг экзаменов за последние годы стал намного хуже. Родители вступают в группы на Facebook, где обнаруживают людей, которые пишут, что их дети каждый день по шесть часов занимаются с учителями. Родители впадают в панику и пытаются следовать увиденной модели, распространяя социальное давление, говорит Хейл.

Родители, испытывающие стресс, часто думают, что им удается лучше скрывать свою тревогу от ребенка. Но некоторые дети говорят: «Если я не сдам экзамен, то не поступлю в хорошую школу, а потом не поступлю в хороший университет и не найду хорошую работу». Один мальчик начинал выщипывать себе брови, когда не мог ответить на вопрос, рассказала Хейл. Ей пришлось объяснять маме, что чувствует ребенок, пишет The Times.

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