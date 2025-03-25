Американский военный рассказал о подледной базе США в Гренландии

Профессор Йельской школы медицины, доктор медицины и бывший солдат армии США Роберт Вайс поделился своими воспоминаниями о жизни на подледной военной научно-исследовательской базе США Camp Century, которая располагалась на территории Гренландии в 1959-1967 годах. В интервью CNN он рассказал о том, как была устроена работа и жизнь сотрудников базы.

Вайс посещал базу в 1962 и 1963 годах в качестве армейского медицинского работника. В Camp Century не было окон, но американские СМИ утверждали, что в остальном жизнь солдат и персонала базы не отличается от распорядка других военных лагерей США. «Я никогда не выходил на улицу и был счастлив. Я прочитал много научных трудов и книг по медицине, играл в шахматы», — рассказал Вайс.

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Журналисты CNN отметили, что изначальная цель строительства базы не раскрывалась. Лишь спустя несколько десятилетий из рассекреченных данных стало известно, что Camp Century планировался как прикрытие для места пуска ядерных ракет в Арктике. «Я не удивился. Мы знали, что они [строители] рыли тоннели, чтобы построить подземную железную дорогу подо льдом. Но продвинуться к этой цели не удалось», — добавил Вайс.

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При этом бывший военный упомянул, что о ядерном оружии ему и другим находящимся на базе не сообщали. Ранее CNN писал, что эта база являлась уникальным проектом — полярные станции обычно строят на поверхности льда, а не под ним. Однако специалисты все равно смогли соорудить сеть тоннелей и сборных зданий в пещерах. Среди них были спальные помещения, туалеты, лаборатории, столовая, прачечная и спортзал. Электричеством Camp Century обеспечивал ядерный реактор.

США официально объявляли, что база существует для проверки возможности долгосрочного проживания людей на ледяном щите. На ее территории проводились также проводились научные эксперименты и исследования. Американские военные, по утверждениям журналистов, активно готовили материалы о достижениях этого проекта и приглашали на ее территорию бойскаутов, несмотря на наличие проблем с эксплуатацией и невозможность достичь основной цели постройки базы.