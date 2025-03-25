Россияне назвали буллинг одной из главных угроз для детей в интернете

Каждый пятый россиянин считает травлю одной из самых значимых угроз для детей в интернет-пространстве. При этом с кибербуллингом сталкивались только 2% опрошенных ВЦИОМ. Эксперты уверены, что проблему усугубляет возможность оставаться в сети анонимным.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к проблеме кибербуллинга среди детей. Участниками опроса стали 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. 21% респондентов назвали «травлю, оскорбления и преследования в интернете» одной из ключевых угроз для детей в интернете. В одном ряду с кибербуллингом шли мошенничество, вовлечение в противозаконную деятельность и распространение непредназначенного для детей контента.

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Однако большая часть опрошенных — 67% — не слышали о подобных случаях. 24% россиян «слышали, но не знают жертв лично». У 4% с виртуальной травлей сталкивались семьи друзей. И только 2% опрошенных сами (или их семьи) пострадали от кибербуллинга.

Главной причиной травли в интернете 64% россиян считают «недостаток воспитания в семье тех, кто занимается травлей». Треть опрошенных уверены, что этому способствуют психологические проблемы у организатора буллинга, а четверть — незначительное наказание за такие действия.

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Не многие родители готовы обратиться к психологу, если их ребенок столкнулся с кибербуллингом — только 15%. Однако 48% могут провести беседу самостоятельно, и 47% обсудят проблему с родителями обидчика.

По мнению руководителя программы «Безопасная школа» МГПУ Олега Зверева, главная особенность кибербуллинга заключается в ее анонимности. Это дает обидчику ощущение безнаказанности. «Тот, кто буллит, может даже не осознавать в полной мере, что занимается чем-то противоправным или просто плохим», — отмечает эксперт.

Ранее ВЦИОМ спрашивал россиян об их отношении к буллингу в школе. Тогда четверть опрошенных ответили, что сами сталкивались с травлей, а каждый пятый — что эта проблема есть у его детей или внуков.