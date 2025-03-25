EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Россияне назвали буллинг одной из главных угроз для детей в интернете

2 минуты чтения 14:57

Каждый пятый россиянин считает травлю одной из самых значимых угроз для детей в интернет-пространстве. При этом с кибербуллингом сталкивались только 2% опрошенных ВЦИОМ. Эксперты уверены, что проблему усугубляет возможность оставаться в сети анонимным. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к проблеме кибербуллинга среди детей. Участниками опроса стали 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. 21% респондентов назвали «травлю, оскорбления и преследования в интернете» одной из ключевых угроз для детей в интернете. В одном ряду с кибербуллингом шли мошенничество, вовлечение в противозаконную деятельность и распространение непредназначенного для детей контента. 

Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
Общество9 минут чтения

Однако большая часть опрошенных — 67% — не слышали о подобных случаях. 24% россиян «слышали, но не знают жертв лично». У 4% с виртуальной травлей сталкивались семьи друзей. И только 2% опрошенных сами (или их семьи) пострадали от кибербуллинга. 

Главной причиной травли в интернете 64% россиян считают «недостаток воспитания в семье тех, кто занимается травлей». Треть опрошенных уверены, что этому способствуют психологические проблемы у организатора буллинга, а четверть — незначительное наказание за такие действия. 

Библейская труба
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
Политика4 минуты чтения

Не многие родители готовы обратиться к психологу, если их ребенок столкнулся с кибербуллингом — только 15%. Однако 48% могут провести беседу самостоятельно, и 47% обсудят проблему с родителями обидчика. 

По мнению руководителя программы «Безопасная школа» МГПУ Олега Зверева, главная особенность кибербуллинга заключается в ее анонимности. Это дает обидчику ощущение безнаказанности. «Тот, кто буллит, может даже не осознавать в полной мере, что занимается чем-то противоправным или просто плохим», — отмечает эксперт. 

Ранее ВЦИОМ спрашивал россиян об их отношении к буллингу в школе. Тогда четверть опрошенных ответили, что сами сталкивались с травлей, а каждый пятый — что эта проблема есть у его детей или внуков. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Я русский и служу на авианосце США
Общество
Я русский и служу на авианосце США
Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку
00:01 24 марта
«Привет, Лорен»
Криминал
«Привет, Лорен»
Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись
17:00 23 марта
От них ждут беды
Общество
От них ждут беды
СВОшники должны были ощущать себя новой элитой. Но от них шарахаются, как от огня
00:01 23 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования