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Мир

Предполагаемого насильника нашли благодаря его запискам на машинах подростков

2 минуты чтения 13:54

В США 38-летнему Томасу Меллику Хенслеру предъявили обвинение в сексуализированном насилии над детьми. Мужчину удалось найти и задержать благодаря запискам, которые он, предположительно, оставлял на машинах подростков. Об этом пишет The Independent.

По данным газеты, 18 марта в полицию города Оберн-Хиллз в округе Окленд, штата Мичиган, обратилась 17-летняя девочка, которая заявила, что нашла на своей машине записку с предложением заплатить ей за секс-услуги. Полиция изучила записку и обнаружила, что в ней указан номер телефона, благодаря которому предполагаемого автора письма удалось выследить.

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Вечером того же дня полиция прибыла к магазину Target, где был припаркован автомобиль Хенслера, и задержала его. В пресс-релизе полиции говорится, что при задержании полицейские обнаружили у мужчины метамфетамин.

Позже Хенслеру предъявили обвинения в сексуализированном насилии над детьми, использовании компьютера для совершения преступления и хранении контролируемого вещества. В настоящее время он находится в тюрьме округа Окленд.

Если Хенслер внесет залог в размере 25 тысяч долларов, то ему будет предписано носить GPS-браслет. Кроме этого мужчине запретят посещать магазин Target в городе Оберн-Хиллз и контактировать с несовершеннолетними без присмотра.

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«Уже несколько родителей сообщили полиции, что их дети нашли на своих машинах похожие записки с тем же номером телефона. Если вы считаете, что ваши дети подверглись подобной атаке, пожалуйста, свяжитесь с местной полицией. Мы серьезно относимся к каждому инциденту, потому что нам нужно знать, было ли это серийное преступление», — заявила прокурор округа Окленд Карен Макдональд.

По данным газеты, Хенслеру, в случае признания виновным в сексуализированном насилии над детьми, грозит до 20 лет тюрьмы и/или штраф в размере 100 тысяч долларов. Еще 20 лет ему грозит за использование компьютера для совершения преступления. Следующее судебное заседание по делу Хенслера состоится 27 марта.

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