EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые нашли различия между дыханием людей с обонянием и без него

00:14 24.10.2024

Люди, родившиеся без обоняния, дышат иначе, чем те, у кого оно есть, выяснила группа исследователей под руководством Лиора Городиского. Это, вероятно, поможет объяснить, почему проблемы с восприятием запахов связаны с целым рядом проблем со здоровьем, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, несмотря на то, что некоторые ученые считают обоняние маловажным, исследования связывают его потерю с депрессией, чувством личной изоляции и даже повышенным риском ранней смерти.

«Существует представление, что это чувство совершенно неважно, но если его потерять, то произойдет много плохого. Так что это похоже на парадокс», — заявил соавтор исследования Ноам Собель из Научного института Вейцмана в Израиле. Отмечается, что последствия потери обоняния особенно привлекли внимание ученых в связи с пандемией коронавируса, поскольку это был один из распространенных симптомов заболевания.

Депутат Госдумы написал на меня донос
Депутат Госдумы написал на меня донос
Я только устроился на госслужбу, но пришлось уволиться и бежать из страны
Общество7 минут чтения

В исследовании приняли участие 21 человек, которые с рождения не могут чувствовать запахи, и 31 человек, у которых обоняние было нарушено в течение жизни, но не привело к аносмии — потере обоняния. Участникам эксперимента вставили в ноздри специальное устройство, которое измеряло потоки воздуха. Каждый из них находился под наблюдением в течение суток.

Полученные данные показали, что участники с работающим обонянием чаще вдыхали воздух, чем люди с аносмией. Это, по мнению команды, может быть реакцией на запахи в окружающей среде. Эта гипотеза подтвердилась, когда люди с работающим обонянием оказались в среде без запахов — они не «принюхивались» к запахам.

Поляризация вредит всем
Поляризация вредит всем
Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся
Политика5 минут чтения

Исследователи обнаружили, что в бодрствующем состоянии участники с аносмией делали больше пауз при дыхании, а поток выдыхаемого воздуха был меньше, чем у тех, кто не страдал этим заболеванием.

В то же время ученые отметили, что исследование было малочисленным, не учитывало ротовое дыхание и не могло служить доказательством того, что различия в дыхании определяют проблемы со здоровьем у людей с аносмией. Кроме того, в исследовании участвовали только люди, родившиеся без обоняния, однако в настоящее время проводится работа с людьми, потерявшими его в более позднем возрасте.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Депутат Госдумы написал на меня донос
Общество
Депутат Госдумы написал на меня донос
Я только устроился на госслужбу, но пришлось уволиться и бежать из страны
7 минут чтения
Поляризация вредит всем
Политика
Поляризация вредит всем
Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся
5 минут чтения
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
Интернет и мемы
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
На рекламу «пассивного дохода» одинаково клюют россияне и американцы. YouTube ничего не делает
9 минут чтения
У меня 13-й размер груди
Общество
У меня 13-й размер груди
Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека
4 минуты чтения
Вопрос, который никто не задает
Политика
Вопрос, который никто не задает
Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь
5 минут чтения
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Общество
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
12 минут чтения