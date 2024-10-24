Ученые нашли различия между дыханием людей с обонянием и без него

Люди, родившиеся без обоняния, дышат иначе, чем те, у кого оно есть, выяснила группа исследователей под руководством Лиора Городиского. Это, вероятно, поможет объяснить, почему проблемы с восприятием запахов связаны с целым рядом проблем со здоровьем, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, несмотря на то, что некоторые ученые считают обоняние маловажным, исследования связывают его потерю с депрессией, чувством личной изоляции и даже повышенным риском ранней смерти.

«Существует представление, что это чувство совершенно неважно, но если его потерять, то произойдет много плохого. Так что это похоже на парадокс», — заявил соавтор исследования Ноам Собель из Научного института Вейцмана в Израиле. Отмечается, что последствия потери обоняния особенно привлекли внимание ученых в связи с пандемией коронавируса, поскольку это был один из распространенных симптомов заболевания.

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В исследовании приняли участие 21 человек, которые с рождения не могут чувствовать запахи, и 31 человек, у которых обоняние было нарушено в течение жизни, но не привело к аносмии — потере обоняния. Участникам эксперимента вставили в ноздри специальное устройство, которое измеряло потоки воздуха. Каждый из них находился под наблюдением в течение суток.

Полученные данные показали, что участники с работающим обонянием чаще вдыхали воздух, чем люди с аносмией. Это, по мнению команды, может быть реакцией на запахи в окружающей среде. Эта гипотеза подтвердилась, когда люди с работающим обонянием оказались в среде без запахов — они не «принюхивались» к запахам.

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Исследователи обнаружили, что в бодрствующем состоянии участники с аносмией делали больше пауз при дыхании, а поток выдыхаемого воздуха был меньше, чем у тех, кто не страдал этим заболеванием.

В то же время ученые отметили, что исследование было малочисленным, не учитывало ротовое дыхание и не могло служить доказательством того, что различия в дыхании определяют проблемы со здоровьем у людей с аносмией. Кроме того, в исследовании участвовали только люди, родившиеся без обоняния, однако в настоящее время проводится работа с людьми, потерявшими его в более позднем возрасте.