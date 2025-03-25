Мужчина рассказал о выигранном с помощью ChatGPT суде

В Казахстане 23-летний Кенжебек Исмаилов выиграл суд против Департамента полиции города Алматы с помощью ChatGPT. Об этом сам Исмаилов рассказал в своем телеграм-канале.

Мужчина утверждает, что в декабре 2024 года он получил штраф за нарушение правил дорожного движения в размере 5800 тенге (970 рублей). Позже, пересмотрев видеофиксацию на сайте портала информационных сервисов Qamqor, Исмаилов понял, что ничего не нарушал. Тогда алматинец решил обратиться в полицию, однако там его жалобу отклонили.

«Из-за принципа я подал на них в суд. По составлению дела мне помог ChatGPT», — написал Исмаилов.

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17 марта суд принял решение в пользу истца и отменил ему штраф. Исмаилов утверждает, что теперь он намерен подать иск на полицейских в гражданский суд и требовать возмещения компенсации «за потраченные время и ресурсы».

«Я не судился из-за денег. А из-за принципа. Хотел, чтобы в следующий раз сотрудники относились к своей работе ответственно. В суде сотрудники себя вели грубо и непрофессионально. Также это для меня был опытом. Это был гражданский долг. Справедливость восторжествовала с помощью ChatGPT», — написал мужчина в своем телеграм-канале.

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В марте 23-летний москвич Илья Зарипов рассказал «Холоду», что сбежал с войны с помощью ChatGPT. Зарипов утверждает, что пошел на войну против Украины добровольцем летом 2024 года, чтобы «увидеть, как там все устроено». На фронте мужчина стал инструктором по БПЛА в штабе, но в боевых действиях не участвовал.

По словам Зарипова, на войне он стал свидетелем плохого отношения офицеров к солдатам, что привело к его разочарованию в российской армии уже через месяц службы. Спустя полгода, Зарипов ушел в отпуск и решил не возвращаться.

Военнослужащий рассказал, что проведя несколько дней дома, он покинул Россию. План побега был разработан с помощью ChatGPT, который предложил ему оптимальный маршрут для бегства.

