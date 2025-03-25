Мошенники ради выкупа инсценировали похищения как минимум пятерых детей за последние три месяца

Вчера в Новой Москве 15-летняя Ева Залужная ушла из дома под влиянием телефонных мошенников, сообщает Следственный комитет столицы. «Холоду» удалось найти еще четыре случая за последние три месяца, когда мошенники просили детей уехать из дома, а потом вымогали у родителей выкуп от имени похитителей. Еще об одном подобном случае СМИ писали в ноябре 2023 года.

СК сообщает, что мать Залужной сегодня обратилась с заявлением об исчезновении и возможном похищении дочери. Следователи объявили школьницу в розыск и завели уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего. Связанный с силовиками телеграм-канал Baza добавил, что девятиклассница ушла без телефона, забрав с собой драгоценности и ноутбук.

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18 марта в Ачинске Красноярского края 15-летняя Дарья Васинеева ушла из дома, а через два часа ее отец получил от нее видеообращение с просьбой перевести ей полмиллиона рублей. На видео девушка на фоне кладбища извинялась перед «Вагнером» и «дядей Юрой по прозвищу Комар» за попытку «обмануть на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета».

На следующий день краевой СК обнаружил девушку в квартире в городе Назарово. Она объяснила следователям, что ее заставили пойти на кладбище, чтобы записать видео, а потом уехать в другой город.

По данным Baza, 19 марта в Москве пропала 17-летняя девушка. Своему отцу она отправила «кружок» в телеграме, в котором попросила о помощи: «Сегодня 19 марта, 9 вечера, меня поймали, умоляю, папа, помоги. Сделай все, что скажут, пожалуйста, мне очень страшно».

Мужчина понял, что дочь стала жертвой мошенников, потому что, по его мнению, испуг девушки выглядел неестественно, также он вспомнил, что за день до исчезновения девушка пришла к нему в гости и спросила, сколько у него накоплений. После этого мужчине начали звонить сами мошенники, выдавая себя за похитителей.

Позднее девушку удалось найти в Брянске. Оказалось, что мошенники вымогали у нее деньги, угрожая ей уголовным делом от имени сотрудника ФСБ. После этого ее напугали, что она должна стать «приманкой» во время покушения на ее отца, и заставили уехать в другой город.

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В феврале во Владимирской области Следственный комитет получил заявление от родителей 15-летнего подростка, которым прислали сообщение о похищении сына с требованием заплатить им 500 тысяч рублей. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ обнаружили подростка в Нижнем Новгороде. Оказалось, что в другой город его заставили уехать телефонные мошенники.

В январе «Известия» опубликовали историю 17-летней жительницы Красногорска, которую мошенники убедили в том, что с ее карты списаны деньги в пользу украинской армии. Ей предложили «решить вопрос» и «задекларировать» все драгоценности, которые есть дома. Девушка передала мошенникам через курьеров украшения общей стоимостью около 500 тысяч рублей.

На следующий день мошенники убедили девушку поехать на фудкорт торгового центра, чтобы получить от курьера «задекларированные» вещи. Пока девушка ждала, мошенники звонили ее родителям, представляясь похитителями, и требовали заплатить им полмиллиона рублей.

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В ноябре 2023 года «МК Ямал» обнаружил сообщение в одном из городских чатов Салехарда, в котором пользователь рассказал, что мошенники заставили 9-летнюю девочку устроить дома беспорядок, выйти на улицу и сесть в такси. Пока девочка ехала, «похитители» требовали от ее родителей выкуп. В региональной полиции изданию подтвердили эту информацию.

Baza утверждает, что девочку из Салехарда зовут Варвара, и ей было тогда 10 лет. По данным телеграм-канала, девочке по телефону сказали, что ее родители попали в ДТП, и попросили у нее найти дома деньги. Когда она не нашла наличные, мошенники вызвали ей такси в поселок Аксарка в 50 километрах от ее дома. Пока девочка ехала, ее матери начали звонить с требованиями выплатить два миллиона, чтобы вернуть дочь. Полицейские смогли найти водителя и дозвониться до него. Оказалось, что он успел доехать до Аксарки, но остался стоять там, потому что испугался высаживать девочку в неизвестном месте.