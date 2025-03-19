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Криминал

Похищенная 15-летняя девушка записала видео с извинениями перед «Вагнером»

08:09 19.03.2025

В Красноярском крае местные силовики расследуют дело о похищении 15-летней жительницы Ачинска Дарьи Васинеевой. Девушка пропала, а ее родители получили требование о выкупе за ее освобождение. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале регионального управления Следственного комитета. 

«По предварительной версии следствия, 18 марта 2025 года около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя 2 часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она сообщает о необходимости перевода денежных средств в сумме 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения неустановленными лицами», — говорится в нем. В ведомстве добавили, что его сотрудниками возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего (п «д» ч. 2 ст. 126 УК).

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Как пишет «Сибирский экспресс», в полиции рассказали, что ранее девушка никогда не убегала из дома, конфликтов в семье не было и возможных поводов для «самовольного ухода» из дома родные назвать не смогли. 

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza опубликовал видео, записанное, как утверждается, Васинеевой после похищения. На кадрах девушка сидит на фоне могильных оград. Запинаясь и оглядываясь на кого-то за кадром она просит прощения у «дяди Юры про прозвищу Комар» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета». После этого Васинеева также извиняется перед «Вагнером», а затем говорит, что за ней «приехал дядя Сережа и забирает ее с собой».

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