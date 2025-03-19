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Криминал

Похищение 15-летней девушки оказалось инсценировкой мошенников

14:08 19.03.2025

Похищение 15-летней жительницы Ачинска в Красноярском крае Дарьи Васинеевой оказалось инсценировкой. Девушка сама изобразила свое похищение, находясь под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета.

«Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала (что инсценирует свое похищение), это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей что делать», — рассказали в ведомстве.

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Ранее 18 марта стало известно, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего. Поводом стало заявление родителей Дарьи Васинеевой, которые рассказали, что дочь ушла из дома, а спустя несколько часов с неизвестного номера отцу пришло сообщение с требованием выплатить 500 тысяч рублей в обмен на освобождение девушки.

Позже в сети распространилось видео, записанное самой Васинеевой на фоне местного кладбища. В нем девушка с заплаканным лицом приносит извинения «Вагнеру» и некоему «дяде Юре по прозвищу Комар» за попытку «обмануть на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета».

Позже в управлении СК по региону рассказали, что на кладбище девушка была одна. Следователи нашли место, где был записан ролик и обнаружили там только следы самой Васинеевой. Кроме того, таксист, который вез туда девушку, рассказал, что она была одна.

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Спустя несколько часов в официальном телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия появилось сообщение, в котором говорилось, что Васинеева найдена, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

«Девушка пояснила, что вела переписку в мессенджере с неустановленным лицом. Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям. Школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных мошенников, на машине такси поехала в город Назарово, где вышла возле гостиницы», — говорилось в нем.

В ведомстве также отметили, что продолжают расследование с целью установления личностей злоумышленников и всех обстоятельств произошедшего.

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