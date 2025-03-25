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Мир

Искупавшегося в луже блогера арестовали в Узбекистане

2 минуты чтения 18:18

В городе Самарканд в Узбекистане суд отправил под стражу на 10 суток мужчину, который искупался в луже на дороге. Видео с его заплывом распространилось в социальных сетях. Таким образом блогер пытался привлечь внимание к проблеме плохих дорог. В итоге мужчине пришлось извиниться. 

Мужчина решил записать видео, в котором купается в луже на проезжей части. Таким образом он решил призвать власти починить дороги, ямы на которых вредят машинам. 25 марта его арестовали блогера на 10 суток по административной статье, какой — не уточняется. Как пишут местные СМИ, мужчине также «пришлось извиниться на видео и пообещать, что больше такого не повторится». 

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«Я не знал, что это будет иметь негативные последствия. Я прошу прощения. Мне дали понять, что я несу ответственность за то, что сделал», — заявил обвиняемый на видео. 

С 7 марта 2025 года в столице Узбекистана Ташкенте стартовали работы по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети. Городу выделили 12 миллиардов сумов (около одного миллиона долларов) на ремонт дорог. В то же время власти столицы попросили жителей не засыпать дорожные ямы самостоятельно. По их словам, такой метод неэффективный и может только усугубить ситуацию. Ташкентцев попросили проявить терпение.

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Кроме того, президент Узбекистана поручил выделить 700 миллиардов сумов на закупку спецтехники для содержания внутренних дорог по всей стране. Ранее в каждом районе и городе были созданы специализированные участки, отвечающие за их обслуживание.

В Узбекистане в последние годы туризм стал одной из важнейших сфер экономики, однако местная инфраструктура не справляется с количеством туристов. 

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