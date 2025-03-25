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Мир

СМИ назвали имена двух работавших на Россию шпионок

2 минуты чтения 14:02

Издание Би-би-си выяснило, что две гражданки Болгарии Цветелина Генчева и Цветанка Дончева входили в российскую шпионскую сеть, которой управлял бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек. Сеть следила в частности за журналистами, расследовавшими деятельность российских спецслужб.

Би-би-си отмечает, что установить личности обеих женщин удалось с помощью открытого цифрового исследования и общения с источниками. При этом обе они находятся на свободе. Генчева и Дончева также отказались общаться с изданием.

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Цветелина Генчева живет в столице Болгарии Софии. Она использовала свою работу в аэропорте и свою должность для получения конфиденциальной информации о рейсах, на которых летали люди, попавшие во внимание сети.

В результате шпионы следовали за людьми на борту самолетов и занимали места поблизости, чтобы видеть экраны их мобильных телефонов. В одном из случаев им удалось идентифицировать пин-код телефона журналиста и шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. Кроме того, Генчева входила в состав группы, которую отправили в Берлин для слежки за Доброхотовым, и состояла в чатах с тремя осужденными за шпионаж участниками сети — Орлином Русевым, Бисером Джамбазовым и Катрин Ивановой.

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Женщина также предоставила данные о рейсе журналиста-расследователя Bellingcat, работавшего с Алексеем Навальным, Христо Грозева и получила задание собрать как можно больше информации о поездках российского диссидента Кирилла Качура, пишет Би-би-си.

Цветанка Дончева участвовала в шпионаже за Христо Грозевым в Вене. Она сняла квартиру квартиру напротив его дома и сделала его снимки. Также она участвовала в антиукраинской кампании, которая включала в себя расклеивание листовок в общественных местах, на которых сторонники Украины были представлены в образе неонацистов.

Дончева встречалась в Вене как минимум с тремя участниками шпионской сети — Ваней Габеровой, Бисером Джамбазовым и Катрин Ивановой. Среди ее объектов слежки были также глава Секретной службы Австрии Омар Хайджави-Пиршнер и австрийская журналистка-расследовательница Анна Тальхаммер, которая писала о российском шпионаже.

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