Аргентина рассекретит данные о скрывавшихся в стране после Второй мировой войны нацистах

Власти Аргентины откроют доступ к секретным документам, связанным с нацистами, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель правительства Гильермо Франкос, передает La Nacion.

По словам Франкоса, решение рассекретить материалы стало ответом на просьбу сенатора США Стива Дейнса, который «давно борется за обнародование всей информации о времени, когда нацисты приехали в Аргентину в поисках убежища». В феврале этого года президент Аргентины Хавьер Милей встретился с сенатором в Розовом доме — официальной президентской резиденции.

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Председатель рассказал, что Милей «распорядился опубликовать всю документацию, имеющуюся в любом государственном органе, чтобы было известно абсолютно все, поскольку нет никаких причин скрывать информацию». По его словам, среди секретных документов до сих пор оставались данные о банковских и финансовых операциях нацистов.

Вместе с объявлением о рассекречивании документов стало известно о передаче в Национальный архив файлов, касающихся действий вооруженных сил во время последней военной диктатуры в 1976–1983 годах. Об этом объявил пресс-секретарь Милея Мануэль Адорни. По его словам, Государственный секретариат разведки (SIDE) предоставит доступ к этим документам в рамках политики, которая направлена на то, чтобы власти не использовали архивы не по назначению.

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Адорни добавил, что правительство намерено «использовать архивы, связанные с действиями последней военной диктатуры, как средство памяти, а не для политических манипуляций». Он также подчеркнул, что «эта инициатива может быть новой для Аргентины, но она не является новой на глобальном уровне». Передача архива произошла в Национальный день памяти ради истины и справедливости, который отмечается в Аргентине 24 марта в память о жертвах военной хунты.