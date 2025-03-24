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Мир

СМИ: США грозит дефолт

2 минуты чтения 19:03

США могут объявить о неспособности обслуживать долг уже в середине июля, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на выводы доклада аналитиков Центра двухпартийной политики. Без существенного изменения позиции Конгресса дефолт возможно только отсрочить.

Минфин США может попытаться использовать бухгалтерские маневры, которые журналисты назвали чрезвычайными мерами. Но исключительно их будет недостаточно — это лишь позволит отложить дату объявления дефолта до начала октября

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Журналисты утверждают, что в настоящий момент дефицит бюджета в США приближается к отметке в 37 триллионов долларов и уже превышает установленный законами действующий лимит в 36,1 триллиона долларов, который вступил в силу 2 января 2025 года. Правительство страны больше не может занимать деньги, оно должно либо обратиться к Конгрессу с просьбой приостановить действие лимита, либо резко сократить расходы.

NYT утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа пытается уменьшить бюджетные траты, сокращая рабочие места в федеральных учреждениях. Но этого недостаточно, поскольку, как пишут журналисты, парламент не хочет утверждать сокращения по главным статьям расходов — программам социальной защиты.

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Действия Белого дома и бухгалтерские меры Минфина способны лишь отсрочить дату наступления дефолта, поэтому еще до вступления в должность Трамп критиковал лимит и требовал от законодателей либо снять ограничения для заимствований, либо полностью их отменить. Имеющая большинство в обеих палатах Республиканская партия уже представила проект увеличения лимита на четыре триллиона долларов.

В 2023 году в США приостанавливали действие лимита повышения госдолга — до 1 января 2025 года органы власти могли увеличивать его без последствий, замороженный лимит тогда составлял 31,4 триллионов долларов. Со 2 января 2025 года потолок лимита увеличился, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена превысила его еще до инаугурации Трампа

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