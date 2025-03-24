Самолет развернули в воздухе из-за забытого пилотом паспорта

Экипаж самолета, вылетевшего по расписанию рейсом из Лос-Анджелеса в Шанхай, развернул самолет и посадил в Сан-Франциско из-за того, что один из четырех пилотов забыл взять паспорт. В итоге пассажиры задержались в пути более чем на шесть часов, сообщило издание Onemileatatime.

Инцидент произошел в субботу, 22 марта с самолетом Boeing-787. Пострадали пассажиры рейса UA198 авиакомпании United Airlines, которые собирались прибыть в Китай вечером следующего дня, после 13-14 часов пути, рассказали журналисты со ссылкой на сервисы отслеживания рейсов.

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Самолет развернулся через час и 45 минут полета над Тихим океаном, аэропорт Сан-Франциско был выбран как место посадки из-за того, что является ближайшим хабом авиакомпании. Без документов пилот не имел права въезжать в Китай, уточнило издание.

Авиакомпания объявила пассажирам, что рейс был перенаправлен в Сан-Франциско «в связи с неожиданной проблемой, связанной с экипажем, и требующей привлечения нового экипажа».

Пока United Airlines искала срочную замену пилотам, она выдала пассажирам ваучеры на питание по 15 долларов на человека. Рейс смог вылететь в Шанхай только в 21:01 и прибыл в 12:49 понедельника, 24 марта.

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Ошибка стоила компании трехчасового перерасхода топлива, оплаты работы двух полных экипажей, так как первый экипаж пришлось менять полностью, пишет Onemileatatime. Кроме того, обратный рейс из Шанхая тоже пришлось задержать.

Журналисты Onemileatatime узнали, что днем ранее тот же самый рейс этой авиакомпании UA198 был задержан на три часа. Некоторые пользователи Reddit писали, что задержка произошла по той же причине — один из пилотов забыл свой паспорт. Ждать пришлось три часа, сообщил один из пользователей.