ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости туберкулезом

Европейский регион столкнулся с ростом детской заболеваемости туберкулезом, за 2023 год она выросла на 10 процентов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Многим странам не удается увеличить эффективность его лечения и ускорить диагностику заболевания.

Помимо стран Европы ВОЗ относит к европейскому региону и государства Центральной Азии. Заболеваемость туберкулезом среди детей в возрасте до 15 лет растет третий год подряд, в 20% случаях выявленного детского туберкулеза отсутствует информация о том, завершил ли пациент курс лечения.

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В ВОЗ также отметили, что число выявленных заболеваний постоянно растет после спада, вызванного сложностями диагностики во время эпидемии ковида. В организации отметили, что одна из причин роста заболеваемости — недостаток финансирования мер по борьбе с болезнью. Еще до сокращения программ международной помощи дефицит средств, которые необходимы для принятия мер против туберкулеза, составлял 11 миллиардов долларов.

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В докладе отмечено, что страны Евросоюза и Европейской экономической зоны отстают от других стран европейского региона по показателю успешности лечения туберкулеза — 67,9 процента и 77,2 процента соответственно. ВОЗ отмечает, что одной из проблем остается распространении штамма болезни, который отличается множественной устойчивостью к лекарственным препаратам. Показатели успешности лечения находятся на уровне, не соответствующем ожиданиям ВОЗ — он составляет 90 процентов.

В организации отметили, что в мире еще никогда не было столько инструментов и возможностей для диагностики туберкулеза и борьбы с ним, однако усилия государств должны стать более эффективными. ВОЗ рекомендует расширить доступ к более быстрым пероральным схемам лечения болезни и обеспечить доступность профилактики туберкулеза для людей из групп риска.

«С ростом лекарственно устойчивого туберкулеза цена бездействия сегодня будет оплачена всеми нами завтра», — заявила Памела Ренди-Вагнер, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.