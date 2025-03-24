Суд отменил приговор обвиняемому в изнасиловании своего сына

Федеральный верховный суд Германии отменил приговор бывшему прокурору из Любека, который обвинялся в изнасиловании собственного несовершеннолетнего сына и жестоком обращении с ним, сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы судебного заседания.

Сторона защиты настаивает, что подозреваемый страдает лунатизмом и совершил свои действия во время приступа сексомнии. Согласно этой версии мужчина действовал неосознанно и в этот момент не обладал дееспособностью. Суд установил, что предыдущее рассмотрение велось с нарушениями, отменил приговор и постановил полностью пересмотреть дело.

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Инцидент произошел в марте 2019 года. Мужчина утверждает, что не помнит обстоятельств насилия против своего восьмилетнего сына, но верит его словам, поскольку он «никогда не придумал бы ничего подобного». В ходе расследования и последовавшего за ним судебного разбирательства с бывшим прокурором развелась жена, у них было трое детей. Он также рассказывал суду, что в вечер перед инцидентом выпил три-четыре бутылки пива.

Ранее мужчину приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы за насильственные действия в адрес ребенка. Председатель суда заявила, что трактует его действия как «спонтанный акт в ситуации особого стресса». У обвиняемого были проблемы из-за низких показателей эффективности на работе и сложности с поддержанием отношений в семье.

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Федеральный суд постановил отменить вынесенный приговор из-за небрежного отношения суда первичной инстанции к показаниям одного из свидетелей защиты. Во время разбирательства свидетель, которая состояла с обвиняемым в отношениях более 20 лет назад, заявила, что он несколько раз инициировал половой контакт ночью, который позже не мог вспомнить. В высшей инстанции посчитали, что у женщины не было причин давать ложные показания, поскольку она уже более 15 лет не общалась с бывшим партнером, а предположение, что она решила рискнуть ради него профессиональной репутацией и карьерой, назвали «абсурдным».

Теперь дело будет рассмотрено заново. Журналисты сообщают, что суд состоялся вопреки воле прокуроров, не желавших выдвигать обвинения — на приводе бывшего мужа в суд в качестве ответчика настояла мать ребенка. Сам он выступает в суде соистцом.