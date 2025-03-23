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Криминал

Сантехник обнаружил в канализации тело новорожденного ребенка

19:34 23.03.2025

В Коломне слесарь-сантехник обнаружил в канализации многоквартирного дома тело младенца, сообщает Следственный комитет Московской области. Следователи завели дело об убийстве новорожденного и разыскивают мать ребенка.

По данным СК, в субботу во время очистки канализационной системы в подвале многоквартирного дома сантехник обнаружил тело новорожденной девочки. Областная прокуратура уточняет, что дом расположен в деревне Емельяновка в городском округе Коломна.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). По этому делу женщине может грозить до пяти лет колонии.

В феврале подмосковная прокуратура сообщила, что житель Орехово-Зуево нашел в контейнере мусоропровода одного из домов новорожденного ребенка. Медики в местном роддоме заявили, что младенец родился примерно за полчаса до того, как его обнаружили.

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Изначально следователи в Орехово-Зуево завели уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Позднее оказалось, что мать ребенка была несовершеннолетней и не достигла возраста, при котором наступает уголовная ответственность по 106 статье УК. Против отца ребенка — 15-летнего подростка — СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Суд отправил подростка в СИЗО на время следствия.

В Свердловской области в начале марта житель Нижнего Тагила заметил на скамейке у своего дома ребенка, завернутого в одеяло. Региональная полиция сообщила, что у младенца диагностировали переохлаждение, так как он провел несколько часов на морозе..

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