Мужчина нашел в мусоропроводе новорожденного ребенка

Прокуратура Московской области сообщила в своем телеграм-канале, что житель Орехово-Зуево обнаружил в контейнере мусоропровода новорожденного ребенка. Врачи установили, что ребенок родился примерно за полчаса до того, как его нашли среди мусора.

Прокуратура сообщила, что местный житель обнаружил новорожденного ребенка вчера в 19:40 в контейнере мусоропровода в одном из подъездов дома по улице Володарского в подмосковном городе Орехово-Зуева. По данным Следственного комитета Московской области, ребенка нашли жители, которые услышали детские крики из контейнера, и нашли младенца в одном из пакетов.

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Скорая помощь доставила мальчика в родильный дом. По данным медиков, которые приводит прокуратура, ребенок родился около 19 часов вечера. Следователи предполагают, что мать могла родить ребенка самостоятельно, а затем выбросить его в мусоропровод.

По данным прокуратуры, жизни и здоровью младенца ничего не угрожает. Силовики пообещали контролировать «дальнейшее жизнеустройство новорожденного и соблюдение его законных прав».

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Подмосковный Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка (часть 3 статьи 30, статья 106 УК РФ). По этому делу женщине может грозить срок до трех лет и девяти месяцев колонии. Следователи сообщили, что сейчас разыскивают женщину, причастную к преступлению.

Ранее в Красноярске погиб новорожденный ребенок, которого выбросила в мусоропровод 16-летняя мать. Краевая прокуратура сообщила, что школьница родила с помощью матери, выбросила младенца, а потом обратилась к медикам с жалобами на боли в животе.