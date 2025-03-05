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Общество

Мужчина нашел оставленного на морозе новорожденного ребенка

00:02 05.03.2025

В Ленинском районе Нижнего Тагила мужчина, чье имя не называется, нашел у подъезда своего дома новорожденного ребенка, которого оставили завернутым в одеяло на скамейке. На улице в этот день была минусовая температура, сообщает полиция Свердловской области.

В пресс-релизе сказано, что мужчина выходил из дома и увидел подозрительный сверток. Внутри он обнаружил мальчика с пуповиной, который подавал признаки жизни.

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«Следует отдать должное мужчине, он не прошел мимо, взял на руки грудничка и занес его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку. Никаких пояснительных записок в свертке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток», — рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ребенка доставили в реанимацию местной детской больницы. Там медики диагностировали у него переохлаждение. «Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», — добавил Горелых.

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По его словам, правоохранители обходят квартиры в близлежащих домах и опрашивают местных жителей. Также они должны проверить женские консультации и просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Согласно одной из версий полиции, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. Его личность устанавливают.

В областном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного. В СК считают, что тот, кто оставил ребенка на морозе рано утром в месте, где практически не было людей, намеревался его убить.

Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуево местный житель обнаружил в мусоропроводе новорожденного ребенка. По словам врачей, ребенок родился примерно за полчаса до того, как его нашел неназванный мужчина.

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