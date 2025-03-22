EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Китай не справляется с экспортом автомобилей

00:00 22.03.2025

Спрос на автомобили из Китая во всем мире растет быстрее, чем возможности по отгрузке машин на экспорт, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). Автопроизводители Китая два года подряд обеспечивают стране первое место в рейтинге экспортеров, но им все еще не хватает кораблей для их отправки морским путем.

Компании начали создавать свой флот кораблей, чтобы меньше зависеть от независимых перевозчиков и экономить на расходах. Журналисты отмечают, что больше всего недостаток кораблей отмечается на европейском направлении — китайские верфи вынуждены производить суда рекордными темпами, чтобы успеть за увеличивающимся спросом.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
Мир10 минут чтения

Журналисты сообщают, что увеличение производства транспортных кораблей — один из приоритетов китайских властей. Они считают, что закрепление за Китаем лидерских позиций на мировом авторынке поможет Пекину удержать контроль над мировыми перевозками.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что рост экспорта автомобилей из Китая вызвал принятие запретительных тарифов в США еще при предыдущем президенте Джо Байдене. Выражали опасение и в Евросоюзе — против китайских компаний в Европе начали расследование из-за слишком больших, по мнению ЕС, субсидий со стороны китайского государства.

Русский дворянин преобразил Флориду
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
Мир13 минут чтения

Китайская компания BYD практически сравнялась с мировым лидером по продаже электромобилей американской компанией Tesla, которая вынуждена сокращать своих сотрудников из-за падения продаж. Общий же экспорт машин из Китая продолжает расти — в 2024 году страна поставила на мировой рынок на 23 процента больше автомобилей, чем в 2023 году.

The Economist сообщал, что США и страны Европы опасаются возможных массовых сокращений на заводах местных производителей, а также зависимости от китайских аккумуляторов. Журналисты при этом отметили, что субсидия Китая направлены в том числе и на производство электромобилей, продажа которых в мире продолжит расти из-за экологического законодательства в западных странах. «Если Китай хочет потратить деньги налогоплательщиков на субсидирование мировых потребителей и ускорение энергетического перехода, лучшим ответом будет приветствовать это», — заключили в The Economist.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю могильщиком
Общество
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
10 минут чтения
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования