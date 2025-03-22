Китай не справляется с экспортом автомобилей

Спрос на автомобили из Китая во всем мире растет быстрее, чем возможности по отгрузке машин на экспорт, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). Автопроизводители Китая два года подряд обеспечивают стране первое место в рейтинге экспортеров, но им все еще не хватает кораблей для их отправки морским путем.

Компании начали создавать свой флот кораблей, чтобы меньше зависеть от независимых перевозчиков и экономить на расходах. Журналисты отмечают, что больше всего недостаток кораблей отмечается на европейском направлении — китайские верфи вынуждены производить суда рекордными темпами, чтобы успеть за увеличивающимся спросом.

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Журналисты сообщают, что увеличение производства транспортных кораблей — один из приоритетов китайских властей. Они считают, что закрепление за Китаем лидерских позиций на мировом авторынке поможет Пекину удержать контроль над мировыми перевозками.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что рост экспорта автомобилей из Китая вызвал принятие запретительных тарифов в США еще при предыдущем президенте Джо Байдене. Выражали опасение и в Евросоюзе — против китайских компаний в Европе начали расследование из-за слишком больших, по мнению ЕС, субсидий со стороны китайского государства.

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Китайская компания BYD практически сравнялась с мировым лидером по продаже электромобилей американской компанией Tesla, которая вынуждена сокращать своих сотрудников из-за падения продаж. Общий же экспорт машин из Китая продолжает расти — в 2024 году страна поставила на мировой рынок на 23 процента больше автомобилей, чем в 2023 году.

The Economist сообщал, что США и страны Европы опасаются возможных массовых сокращений на заводах местных производителей, а также зависимости от китайских аккумуляторов. Журналисты при этом отметили, что субсидия Китая направлены в том числе и на производство электромобилей, продажа которых в мире продолжит расти из-за экологического законодательства в западных странах. «Если Китай хочет потратить деньги налогоплательщиков на субсидирование мировых потребителей и ускорение энергетического перехода, лучшим ответом будет приветствовать это», — заключили в The Economist.