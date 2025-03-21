Женщина могла утопить свою собаку в туалете аэропорта после недопуска на рейс

В США арестовали 57-летнюю пассажирку аэропорта, которая, предположительно, утопила свою собаку в общественном туалете аэропорта Орландо. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал WESH 2 News.

Инцидент произошел 16 декабря 2024 года в международном аэропорту Орландо в штате Флорида. По данным департамента полиции, в тот день Элисон Лоуренс приехала в аэропорт вместе со своей собакой по кличке Тайвинн, чтобы улететь вместе в Колумбию. На контрольно-пропускном пункте аэропорта женщине сообщили, что у нее нет необходимых документов на собаку, и из-за этого она не сможет взять ее с собой на борт.

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Сотрудница аэропорта рассказала полиции, что позже увидела Лоуренс в женском туалете. По ее словам, та сидела на полу в кабинке и очищала ее от большого количества воды и собачьего корма. Сотрудница утверждает, что ей нужно было сделать уборку в другом помещении аэропорта, и она ушла.

Вернувшись, женщина увидела, что пассажирка покидает уборную вместе с сумкой и чемоданом. Тогда сотрудница решила проверить кабинку туалета, в которой находилась Лоуренс. Там в мусорном пакете она обнаружила тело мертвого животного, его ошейник и «другие собачьи принадлежности», рассказали в полиции.

«Лоуренс, предположительно, пошла на крайние меры, убив собаку», — говорится в судебных документах. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Тайвинн умерла от утопления. Тайвинн — собака породы миниатюрный шнауцер. По данным телеканала, ей было девять лет.

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Женщину арестовали спустя три месяца и предъявили обвинение в жестоком обращении с животным при отягчающих обстоятельствах. В полиции округа сообщили, что во вторник, 18 марта, Лоуренс взяли под стражу в американском округе Лейк штата Иллинойс. Сообщается, что ее вычислили по жетону на ошейнике и чипу мертвого животного.