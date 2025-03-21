Пользователи TikTok предложили запретить «пухлый фильтр»

В TikTok появился новый тренд — люди выкладывают фото, на которых показывают, как бы они выглядели, если бы весили больше. Фильтр Chubby, то есть «пухлый», «добавляет» вес с помощью искусственного интеллекта в приложении CapCut. Пользователи выкладывают фото под замедленную версию песни Doechii «Anxiety» и часто сопровождают его высмеивающими подписями. Критики назвали тренд опасным и токсичным и призвали запретить «пухлый» фильтр.

К фото с «пухлым» фильтром в TikTok пользователи чаще всего оставляют такие подписи: «Не стоило есть эту еду на вынос вчера вечером», «Что с моим лицом?», «Вот, что я чувствовала после недельного отпуска». Кроме того, такими публикациями люди пишут о мотивации заниматься спортом: «Если это не мотивирует меня пойти в спортзал, то я не знаю, что еще может».

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Все это вызвало обсуждение проблемы бодишейминга в TikTok, потому что люди с избыточным весом начали сравнивать себя с фото от ИИ и находили оскорбительными комментарии авторов публикаций. По мнению критиков тренда, такой фильтр провоцирует проблемы с ментальным здоровьем и самооценкой, а также может вызвать расстройство пищевого поведения (РПП). Другие же пользователи, напротив, называют «пухлый» фильтр «безобидной шуткой».

По мнению диетолога Эммы Беккет, подобная тенденция — «огромный шаг назад» в стигматизации людей с избыточным весом, и она может иметь большие социальные последствия. «Это все те же старые ложные стереотипы и штампы о том, что полные люди ленивы и несовершенны, и их следует всячески избегать», — сказала она.

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Эксперт объяснила, что страх набрать вес подпитывает «токсичную культуру питания», что заставляет людей зацикливаться на еде и нездоровых физических упражнениях, побуждает их покупать мошеннические продукты и прибегать к модным диетам.

«Такое поведение заставляет всех соответствовать узким стандартам красоты и здоровья вместо того, чтобы найти то, что лучше всего подходит для их собственного тела», — отметила врач.