EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые нашли способ быстрее и точнее прогнозировать погоду

15:19 21.03.2025

Новая система на базе искусственного интеллекта Aardvark Weather может прогнозировать погоду в десятки раз быстрее и точнее существующих методов, требующих суперкомпьютеров и многочасовой обработки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

По данным газеты, сегодняшние прогнозы погоды основаны на сложных этапах, каждый из которых занимает несколько часов работы на суперкомпьютерах. Для этого требуются большие команды экспертов, которые разрабатывают, поддерживают и запускают такие системы. 

Русский дворянин преобразил Флориду
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
Мир13 минут чтения

Исследователи Кембриджского университета при поддержке Института Алана Тьюринга, Microsoft Research и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), разработали систему прогнозирования Aardvark Weather, которая может значительно улучшить существующие методы. Ученые предлагают заменить традиционные методы, обучая ИИ на исходных данных с метеостанций, спутников, аэростатов, кораблей и самолетов по всему миру. 

По словам ученых, один исследователь с настольным компьютером сможет составлять точные прогнозы погоды, используя при этом в тысячи раз меньше вычислительной мощности. По словам профессора машинного обучения в Кембриджском университете Ричарда Тернера, этот метод можно применять для точных прогнозов в отдельных отраслях и регионах, например, предсказывать температуру для сельского хозяйства в Африке или скорость ветра для компаний в сфере возобновляемой энергетики в Европе.

«Это совершенно другой способ прогнозирования. Очевидно, что он изменит все и станет новым стандартом», — утверждает Тернер. По его словам, модель сможет прогнозировать погоду на восемь дней вперед вместо нынешних пяти, а также делать сверхлокальные прогнозы.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
Мир10 минут чтения

Aardvark основывается на недавних исследованиях Huawei, Google и Microsoft, которые показали, что один из этапов прогнозирования погоды — численный решатель — можно заменить ИИ для получения более быстрых и точных прогнозов. Этот подход уже применяется в ECMWF, пишет The Guardian.

Исследователи заявили, что используя только 10% данных, которые требуются традиционным системам, Aardvark уже превосходит национальную систему прогнозирования США GFS в некоторых аспектах и сопоставим с прогнозами Национальной метеорологической службы США.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования