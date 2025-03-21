Ученые нашли способ быстрее и точнее прогнозировать погоду

Новая система на базе искусственного интеллекта Aardvark Weather может прогнозировать погоду в десятки раз быстрее и точнее существующих методов, требующих суперкомпьютеров и многочасовой обработки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

По данным газеты, сегодняшние прогнозы погоды основаны на сложных этапах, каждый из которых занимает несколько часов работы на суперкомпьютерах. Для этого требуются большие команды экспертов, которые разрабатывают, поддерживают и запускают такие системы.

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Исследователи Кембриджского университета при поддержке Института Алана Тьюринга, Microsoft Research и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), разработали систему прогнозирования Aardvark Weather, которая может значительно улучшить существующие методы. Ученые предлагают заменить традиционные методы, обучая ИИ на исходных данных с метеостанций, спутников, аэростатов, кораблей и самолетов по всему миру.

По словам ученых, один исследователь с настольным компьютером сможет составлять точные прогнозы погоды, используя при этом в тысячи раз меньше вычислительной мощности. По словам профессора машинного обучения в Кембриджском университете Ричарда Тернера, этот метод можно применять для точных прогнозов в отдельных отраслях и регионах, например, предсказывать температуру для сельского хозяйства в Африке или скорость ветра для компаний в сфере возобновляемой энергетики в Европе.

«Это совершенно другой способ прогнозирования. Очевидно, что он изменит все и станет новым стандартом», — утверждает Тернер. По его словам, модель сможет прогнозировать погоду на восемь дней вперед вместо нынешних пяти, а также делать сверхлокальные прогнозы.

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Aardvark основывается на недавних исследованиях Huawei, Google и Microsoft, которые показали, что один из этапов прогнозирования погоды — численный решатель — можно заменить ИИ для получения более быстрых и точных прогнозов. Этот подход уже применяется в ECMWF, пишет The Guardian.

Исследователи заявили, что используя только 10% данных, которые требуются традиционным системам, Aardvark уже превосходит национальную систему прогнозирования США GFS в некоторых аспектах и сопоставим с прогнозами Национальной метеорологической службы США.