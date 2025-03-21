Пожар обесточил крупнейший аэропорт в Лондоне

Один из самых загруженных аэропортов в мире, крупнейший аэропорт Лондона «Хитроу» закрылся до субботы из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем аккаунте в Х.

«В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в «Хитроу» наблюдается значительное отключение электроэнергии. В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт будет закрыт до 23:59 21 марта», — сообщили в пресс-службе.

Пассажирам рекомендовали воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. По данным мониторингового сервиса Flightradar24, как минимум 120 рейсов, направляющихся в обесточенный «Хитроу» перенаправят в другие гавани или вернут в аэропорты вылета.

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Sky News пишет, что пожар возник на подстанции в Хейсе, примерно в 1,5 милях (около 2,4 км) от аэропорта. Точная причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, тысячи домов остались без электричества. На кадрах с места событий видны большие языки пламени и клубы густого черного дыма.

Лондонская пожарная команда сообщила, что на месте происшествия работают около 70 пожарных. Около 150 человек уже эвакуировали, на месте установлено 200-метровое оцепление.

Местная полиция порекомендовала жителям близлежащих районов держать окна закрытыми из-за «значительного количества дыма». «С наступлением утра ожидается усиление беспорядков, и мы настоятельно просим людей по возможности избегать этого района», — заявил помощник комиссара Пэт Гоулборн.

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Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что «широкомасштабное отключение электроэнергии» затронуло потребителей в районах Хейса, Ханслоу и близлежащих районах. «Мы рассчитываем, что электроснабжение будет восстановлено к 3:00 (6:00 по мск)», — сообщила компания в X.

Sky News отмечает, что «Хитроу» — один из самых загруженных аэропортов в мире. В 2024 году он обслужил рекордные 83,9 миллиона пассажиров. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.