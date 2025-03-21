Женщина потеряла работу из-за завирусившегося видео с ее участием

Бразильянка Дженнифер Кастро сообщила, что долгое время не выходила из дома и потеряла работу в банке после того, как в интернете опубликовали видео, на котором она отказывается уступить чужому плачущему ребенку место у окна в самолете. В интервью Daily Mail Кастро заявила, что подала иск о нарушении частной жизни против авиакомпании и пассажира, который снял ее на видео.

«Я считаю, что мы должны уважать выбор и решения людей, особенно когда они находятся в рамках своих прав. Необходимо сделать слово “нет” нормой и понять, что никого нельзя заставлять оправдывать то, чего он просто не хочет делать. Мы живем в обществе, где слово “нет” часто воспринимается как грубость или эгоизм, но это необходимо изменить. У каждого человека есть свои причины, предпочтения и ограничения, и все это нужно уважать без осуждения», — объяснила свою позицию Дженнифер.

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В начале декабря 29-летняя банковская служащая Кастро собиралась лететь внутренним рейсом бразильской авиакомпании GOL Airlines. Во время посадки она заметила ребенка на своем месте у окна и попросила его освободить кресло, которое она забронировала заранее.

После этого девушку начал снимать другой пассажир, который не имел никакого отношения к ребенку и его матери. По словам Кастро, он оскорблял ее и «пытался публично опозорить» за отказ уступить свое место.

Видео из самолета стало вирусным в соцсетях и спровоцировало травлю бразильянки со стороны пользователей, которые согласились с автором видео. Девушка пожаловалась, что в разгар скандала ей пришлось оставить работу и «практически не выходить из дома».«Моей реакцией был полный шок. Я никогда не думала, что что-то настолько простое может принять такие масштабы», — заявила Кастро.

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На фоне большого общественного резонанса число подписчиков в инстаграме Кастро выросло до двух миллионов. Теперь она заключила несколько сделок с брендами и получает доход от продажи рекламы.

Кастро заявила, что подала иск к авиакомпании и пассажиру, который ее снял. Она отказалась предоставить Daily Mail судебные документы и не раскрыла сумму компенсации, которую она запросила у ответчиков. По ее словам, иски поданы «в последние недели». Кастро подчеркнула, что не планирует судиться с матерью ребенка.