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Мир

Ученые разработали новый способ сканирования мозга

13:14 21.03.2025

Британские и французские исследователи разработали новую методику сканирования, которая точно определяет очаги поражения в головном мозге у пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Epilepsia.

«Эпилепсия, которая не поддается лечению противосудорожными препаратами, ухудшает жизнь пациентов, часто влияя на их независимость и способность сохранять работу. Мы знаем, что можем вылечить многих из этих пациентов, но для этого нам необходимо точно определить, где именно в мозге находится причина их припадков. Благодаря новой методике еще больше пациентов с эпилепсией смогут получить право на операцию, меняющую жизнь», — заявил доктор Томас Коуп, консультант-невролог из университетских больниц Кембриджа.

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Во всем мире около 50 миллионов человек страдают эпилепсией. По данным The Guardian, эпилептические припадки являются шестой по частоте причиной госпитализации в Англии. Около 360 тысяч британцев страдают фокальной эпилепсией, которая вызывает повторяющиеся приступы в определенной части мозга.

Большинство людей с этой болезнью лечатся с помощью медикаментов, но они помогают не всем — более 100 тысяч британцев утверждают, что их симптомы не улучшаются. В таком случае единственным выходом остается хирургическое вмешательство.

Обнаружить поражения мозга, которые являются причиной эпилепсии, бывает непросто, отмечает The Guardian. Даже мощные МРТ-сканеры не всегда позволяют разглядеть очаги поражения в мозге, в том числе, из-за нечеткости изображения. 

Исследователи из Центра нейровизуализации мозга Университета Кембриджа и Университета Париж-Сакле разработали новую методику, позволяющую решить эту проблему. Так, в ходе исследования вокруг мозга пациентов установили восемь передатчиков вместо одного, чтобы передавать сигналы параллельно. Сообщается, что это значительно сократило количество «черных пятен» на полученных МРТ-снимках.

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В исследовании принимал участие 31 пациент. По словам исследователей, при параллельной передаче МРТ-сканер 7T выявил ранее невидимые структурные поражения у девяти пациентов. Более того, в 57% случаев изображения были более четкими, чем при обычной «одиночной передаче» 7T.

В результате 18 пациентам (более половины группы) было предложено иное лечение болезни. Девяти пациентам была предложена операция, а одному — лазерная интерстициальная термотерапия, которая использует тепло для удаления очага поражения.

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