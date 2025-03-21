Один из ближайших сторонников президента США Дональда Трампа, предприниматель, владелец Tesla, SpaceX и соцсети X Илон Маск покупает подписи под петицией против «судей-активистов» в штате Висконсин, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на сообщение созданной Маском активистской организации America PAC.

Миллиардер предлагает сто долларов за каждую подпись, а также дополнительные сто долларов тем, кто поможет найти желающих подписаться. America PAC — движение, созданное в 2024 году для поддержки Трампа на выборах президента США. Продвигаемая Маском петиция, как считают журналисты, направлена на поддержку консервативного кандидата на выборах в Верховный суд Висконсина.

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America PAC утверждает, что петиция против «судей-активистов» необходима, поскольку они не интерпретируют законы по их тексту, а навязывают трактовки под влиянием собственных убеждений. Целями петиции, как считают в NYT, можно считать повышение осведомленности жителей штата о выборах 1 апреля, мобилизацию избирателей-республиканцев и сбор данных о жителях Висконсина, которые потенциально готовы проголосовать за кандидата, поддерживаемого Маском.

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Ранее, как сообщает NYT, Маск уже потратил несколько миллионов долларов, чтобы поддержать Брэда Шимела, кандидата от республиканской партии на выборах в Верховный суд Висконсина. Миллиардер с помощью America PAC рассылал смс-сообщения, использовал труд платных агитаторов и услуги цифровой рекламы.

Перед выборами президента США в ноябре 2024 года Маск также предлагал избирателям подписать петицию или найти готового на ее подписание за деньги. Ее текст содержал поддержку первой и второй поправок в конституцию США — журналисты сообщали, что основной целью этой кампании было выявить потенциальных сторонников Дональда Трампа в «колеблющихся» штатах. Вознаграждение было в два раза меньше — всего 47 долларов.