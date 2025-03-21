EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Анализ показал готовность россиян к завершению войны и скептическое отношение к уступкам

14:07 21.03.2025

Американская компания FilterLabs из Массачусетса провела анализ онлайн-постов и выяснила, что население России готово к завершению войны, но скептически относится к любым уступкам. Эта же тенденция наблюдается и в Украине, передает The New York Times.

Как пишет издание, исследование показало, насколько трудно будет убедить жителей России и Украины в необходимости мирного соглашения. Отмечается, что обе страны устали от войны, однако их население вряд ли будет готово к значительным уступкам, в том числе к передаче оккупированных украинских территорий под контроль России или к интеграции Украины в западные альянсы.

Мой бывший покончил с собой
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
Общество9 минут чтения

«Как и во всем, что связано с Украиной и Россией, картина сложная, хотя от приграничных территорий до крупных городов прослеживается одна сквозная линия: россияне чувствуют, что пришло время положить конец войне, но на условиях России», — говорится в анализе FilterLabs.

В исследовании, которое было сосредоточено на жителях Москвы, Петербурга и приграничных регионов, сказано, что россияне негативно отреагировали на возобновление обмена разведданными между США и Украиной, а также на поставки оружия ВСУ. При этом еще месяц назад одобрение действий администрации Дональда Трампа росло.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
Мир10 минут чтения

«Нельзя доверять американцам, включая Трампа. Под разговорами о мире они уже возобновили поставки оружия. Их слова — полный обман. Мы побеждаем, и нам не нужно никаких перемирий», — приводит FilterLabs сообщение одного из пользователей телеграма.

По словам Джонатана Тойбнера, генерального директора FilterLabs, скептицизм в адрес США может быть обусловлен тем, что россияне расценивают предложение о 30-дневном режиме прекращения огня как очередной способ для западных стран «воспользоваться Россией». 

При этом результаты более раннего опроса Центра Разумкова в Киеве показали, что 78% жителей Украины выступают против вывода ВСУ из оккупированных Россией территорий. Еще большая часть населения выступила против признания их российскими регионами. Кроме того, большинство украинцев оказались против отмены западных санкций и чуть больше половины из них не согласны с требованием Москвы сделать Украину нейтральным государством.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования