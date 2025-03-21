Анализ показал готовность россиян к завершению войны и скептическое отношение к уступкам

Американская компания FilterLabs из Массачусетса провела анализ онлайн-постов и выяснила, что население России готово к завершению войны, но скептически относится к любым уступкам. Эта же тенденция наблюдается и в Украине, передает The New York Times.

Как пишет издание, исследование показало, насколько трудно будет убедить жителей России и Украины в необходимости мирного соглашения. Отмечается, что обе страны устали от войны, однако их население вряд ли будет готово к значительным уступкам, в том числе к передаче оккупированных украинских территорий под контроль России или к интеграции Украины в западные альянсы.

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«Как и во всем, что связано с Украиной и Россией, картина сложная, хотя от приграничных территорий до крупных городов прослеживается одна сквозная линия: россияне чувствуют, что пришло время положить конец войне, но на условиях России», — говорится в анализе FilterLabs.

В исследовании, которое было сосредоточено на жителях Москвы, Петербурга и приграничных регионов, сказано, что россияне негативно отреагировали на возобновление обмена разведданными между США и Украиной, а также на поставки оружия ВСУ. При этом еще месяц назад одобрение действий администрации Дональда Трампа росло.

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«Нельзя доверять американцам, включая Трампа. Под разговорами о мире они уже возобновили поставки оружия. Их слова — полный обман. Мы побеждаем, и нам не нужно никаких перемирий», — приводит FilterLabs сообщение одного из пользователей телеграма.

По словам Джонатана Тойбнера, генерального директора FilterLabs, скептицизм в адрес США может быть обусловлен тем, что россияне расценивают предложение о 30-дневном режиме прекращения огня как очередной способ для западных стран «воспользоваться Россией».

При этом результаты более раннего опроса Центра Разумкова в Киеве показали, что 78% жителей Украины выступают против вывода ВСУ из оккупированных Россией территорий. Еще большая часть населения выступила против признания их российскими регионами. Кроме того, большинство украинцев оказались против отмены западных санкций и чуть больше половины из них не согласны с требованием Москвы сделать Украину нейтральным государством.