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Мир

Разведка опровергла слова Трампа об украинских военных под Курском

15:15 20.03.2025

Украинские войска в Курской области не попали в полное окружение российских военных, как об этом говорит президент США Дональд Трамп. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с данными национальных разведок.

Разведданные, которые опровергают заявления Трампа, были переданы Белому дому еще на прошлой неделе, заявил американский чиновник. Даже оценки ЦРУ показывают, что украинские войска не окружены под Курском, но американский президент все равно продолжает утверждать обратное. 

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Тем не менее американские и европейские разведданные подтверждают, что украинские солдаты действительно столкнулись с «сильным давлением» со стороны российских войск. В результате некоторые подразделения ВСУ потеряли свои позиции, но даже при такой ситуации не идет речи о полном окружении, о котором говорил не только Трамп, но и Владимир Путин. 

14 марта Трамп заявил, что тысячи украинских военных «полностью окружены» на одном из участков фронта (скорее всего, речь шла именно о Курской области). Он попросил Путина пощадить этих военных и сохранить им жизни. За день до этого российский президент утверждал, что ВСУ под Курском находятся в полной изоляции», и у них есть только два варианта: «сдаться в плен или погибнуть».

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз опровергал сообщения об окружении украинских войск под Курском. По словам украинского лидера, ВСУ в целом закончили операцию в российском регионе, так как она выполнила свою задачу — оттянула российских военных с харьковского и покровского направлений. Сейчас операция ВСУ продолжается в определенных районах.

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