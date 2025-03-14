Трамп рассказал об «очень хорошем и продуктивном» разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social, что в четверг США провели переговоры с Владимиром Путиным, и назвал их «очень хорошими и продуктивными». Позднее в Белом доме уточнили, что с Путиным говорил не Трамп, а спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», —заявил Трамп.

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Также Трамп утверждает, что «в этот самый момент тысячи украинских военных находятся в полном окружении российских войск в очень плохом и уязвимом положении». Президент США не уточнил, о каком регионе идет речь. Вчера Путин говорил, что украинские военные в Курской области якобы находятся «в полной изоляции», и у них есть только два варианта: «сдаться в плен или погибнуть».

«Я обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» — написал Трамп.

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Вчера поздно вечером Владимир Путин встретился в Москве со спецпосланником президента США Уиткоффом. После этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в интервью Fox News, что американские чиновники относятся к переговорам с «осторожным оптимизмом».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня согласился, что Путин «солидарен с позицией Трампа», но во время встречи «озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы».

Встреча Путина и Уиткоффа прошла после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, в ходе которых Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней.

Обновлено в 17:50. Добавлено уточнение Белого дома.