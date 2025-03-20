Ученому отказали во въезде в США из-за найденных в его телефоне сообщений с критикой Трампа

Французскому исследователю отказали во въезде в США после проверки его телефона. Сотрудники иммиграционной службы аэропорта нашли в телефоне ученого сообщения с критикой администрации Дональда Трампа. Об этом пишет французская газета Le Monde.
Ситуацию разъяснил министр по вопросам высшего образования и исследований Франции Филипп Батист. По его словам, французский исследователь космоса (его имя не называется) должен был поехать в Хьюстон для участия в конференции. Инцидент произошел еще 9 марта, но о нем стало известно только сейчас. Вероятно, ученый должен был посетить 56-ю конференцию по науке о Луне и планетах, которая проходила с 10 по 14 марта.
По прибытии французский ученый попал под выборочную проверку. Сотрудники аэропорта изъяли его рабочий компьютер и личный телефон. Как утверждает источник AFP, на его устройствах были обнаружены сообщения, которые якобы «отражают ненависть к Трампу и могут быть охарактеризованы как терроризм».
Конкретное содержание сообщений не приводится. Батист уточнил, что ученый выражал лишь личное мнение в сообщениях, которые были отправлены коллегам и друзьям. В них французский исследователь критиковал политику Трампа в области науки и финансирования исследований.
Личное оборудования француза было конфисковано, а самого исследователя выслали из США на следующий день после проверки в аэропорту. Кроме того, его проинформировали о начавшемся расследовании ФБР, но, как стало известно позже, все «обвинения были сняты» перед депортацией.
Сам Батист открыто критиковал администрацию Трампа за сокращения бюджета на научные исследования. Министр также призывал ученых, которые работают в США, переехать во Францию, где складываются более благоприятные условия для проведения исследований.
С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, его администрация сократила финансирование исследований и попыталась уволить сотни служащих, работающих в сфере здравоохранения и климатических исследований.