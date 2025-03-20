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Мир

Ученому отказали во въезде в США из-за найденных в его телефоне сообщений с критикой Трампа

11:49 20.03.2025

Французскому исследователю отказали во въезде в США после проверки его телефона. Сотрудники иммиграционной службы аэропорта нашли в телефоне ученого сообщения с критикой администрации Дональда Трампа. Об этом пишет французская газета Le Monde. 

Ситуацию разъяснил министр по вопросам высшего образования и исследований Франции Филипп Батист. По его словам, французский исследователь космоса (его имя не называется) должен был поехать в Хьюстон для участия в конференции. Инцидент произошел еще 9 марта, но о нем стало известно только сейчас. Вероятно, ученый должен был посетить 56-ю конференцию по науке о Луне и планетах, которая проходила с 10 по 14 марта. 

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По прибытии французский ученый попал под выборочную проверку. Сотрудники аэропорта изъяли его рабочий компьютер и личный телефон. Как утверждает источник AFP, на его устройствах были обнаружены сообщения, которые якобы «отражают ненависть к Трампу и могут быть охарактеризованы как терроризм». 

Конкретное содержание сообщений не приводится. Батист уточнил, что ученый выражал лишь личное мнение в сообщениях, которые были отправлены коллегам и друзьям. В них французский исследователь критиковал политику Трампа в области науки и финансирования исследований. 

Личное оборудования француза было конфисковано, а самого исследователя выслали из США на следующий день после проверки в аэропорту. Кроме того, его проинформировали о начавшемся расследовании ФБР, но, как стало известно позже, все «обвинения были сняты» перед депортацией.

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Сам Батист открыто критиковал администрацию Трампа за сокращения бюджета на научные исследования. Министр также призывал ученых, которые работают в США, переехать во Францию, где складываются более благоприятные условия для проведения исследований. 

С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, его администрация сократила финансирование исследований и попыталась уволить сотни служащих, работающих в сфере здравоохранения и климатических исследований.

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