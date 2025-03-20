Рыбам помогли мигрировать весной с помощью онлайн-звонка

В Нидерландах экологи придумали необычный способ помочь рыбам мигрировать весной с помощью так называемого «рыбьего звонка». Поучаствовать в этом процессе может любой зритель онлайн-трансляции, которая ведется под водой. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, на речном шлюзе Weerdsluis в Утрехте установлена подводная камера, транслирующая видео в реальном времени на веб-сайт. Зрители могут нажать на специальную кнопку, если заметят рыбу, и тогда сигнал отправится организаторам. Когда рыбы наберется достаточно, они оповещают сотрудника водоканала, который открывает шлюз, чтобы пропустить их дальше, отмечает Associated Press.

Русский дворянин преобразил Флориду Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит Мир 13 минут чтения

Проект существуют уже пять и за это время набрал большую популярность среди миллионов зрителей, которые могут почувствовать себя частью экологического активизма и принять участие в помощи морским жителям. Сообщается, что большую часть времени зритель видит на экране лишь мутную зеленую воду с редкими пузырьками, но когда мимо проплывает рыба, им выпадает шанс помочь ей.

По словам экспертов, без такой помощи местные пресноводные рыбы, такие как лещ, щука и окунь, могут застрять перед шлюзом и стать легкой добычей для хищников. Это особенно важно в весенний период, когда шлюз реже открывают для судов.

Идея создания «рыбьего звонка» принадлежит экологу Марку ван Хойкелуму, который признался, что был «приятно удивлен» популярности проекта по всему миру. «Думаю, что сочетание благой цели, красивой истории и простой идеи привлекло столько внимания», — считает Хойкелум.

Легендарный британский палач Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных Мир 12 минут чтения

Эколог из муниципалитета Утрехта Анна Нийс добавила, что тоже была поражена популярностью этой концепции во всем мире. По ее словам, некоторые зрители назвали онлайн-трансляцию «медленным телевидением» и нашли в этом свой способ для расслабления.

