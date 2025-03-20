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Мир

На Земле может жить значительно больше восьми миллиардов человек

13:50 20.03.2025

Ученые пришли к выводу, что на Земле на самом деле может жить больше человек, чем принято считать. Современные методы подсчета населения планеты, вероятно, не охватывают в полной мере сельское население. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature. 

Сейчас на Земле живет 8,2 миллиарда человек, из них 40% живут в сельской местности. По данным ООН, население планеты увеличилось более чем в три раза по сравнению с серединой XX века, и оно продолжит увеличиваться еще 60 лет — к 2080 году на Земле будет жить более десяти миллиардов человек. 

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Новое же исследование показывает, что при подсчете населения Земли демографы могли сильно снизить число жителей сельских местностей. В период с 1975 по 2010 годы в официальной статистике могли недосчитать 53-84% человек, живущих в труднодоступных местах. Это означает, что сельское население, даже в самом точном наборе данных, может быть недооценено как минимум наполовину. 

«Впервые наше исследование предоставило доказательства того, что значительная часть сельского населения может отсутствовать в глобальных наборах данных о населении», — говорит Йозиас Ланг-Риттер, соавтор исследования и профессор Университета Аалто (Финляндия).

Анализ основан на сравнении нескольких методик подсчета. Исследователи проанализировали данные о переселении людей из-за строительства 307 дамб в 35 странах мира — такие масштабные реконструкции часто приводили к переселению сельских жителей. Эти данные сравнили с официальными подсчетами по традиционным методикам, которые использовались все это время (всего их пять). Сравнительный анализ показал недооценку населения как минимум на 50% по сравнению с официальными данными. 

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Ученые объясняют, что традиционные переписи населения могут не работать во многих районах Земли. Например, переписчики не могут добраться до отдаленных районов или городов, которые охвачены конфликтами. Кроме того, в некоторых районах ученые сталкиваются с языковым барьером или нежеланием местных жителей участвовать в переписи населения. Все эти факторы затрудняют точный подсчет населения Земли. 

Исследователи привели в пример перепись населения 2012 года в Парагвае. Анализ данных показал, что эта перепись не смогла охватить как минимум четверть населения страны. Сейчас в Парагвае живет более семи миллионов человек, если верить данным из открытых источников. Получается, что в официальной статистике недосчитали порядка 1,7 миллиона человек. В целом расхождения были заметны еще в нескольких странах — в Китае, Бразилии, Австралии, Польше и Колумбии. 

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